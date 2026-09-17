George Simion, după consultările cu Nicușor Dan: „I-am pus soluțiile pe masă”

Liderul AUR, George Simion, a declarat joi, după negocierile la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, în vederea desemnării premierului, că i-a transmis acestuia că „nu se poate fără AUR”.

Întâlnirea delegației AUR cu Nicușor Dan a durat 30 de minute, aşa cum a fost programat.

„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj și e vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o s-o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR departe de guvernare. AUR își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim”, a declarat George Simion, la ieșirea de la discuțiile cu Nicușor Dan.

Simion a insistat că AUR „nu votează niciun guvern din care nu face parte”.

„I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Așa că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem”, a spus Simion.

„Nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda și milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România. Asta este calea”, a adăugat Simion.

„Este pentru prima oară când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede, și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară”, a conchis Simion.