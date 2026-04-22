George Simion, supărat că AUR nu a fost invitat la consultări: „Ne duce cu gândul la faptul că certurile din Coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”

Șeful AUR, George Simion, a declarat miercuri că îl deranjează faptul că niciun partid din opoziție nu a fost invitat la consultările organizate de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după ce PSD i-a retras sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum ați văzut, vechile etichetări, gândurile unor că nu e bine să discute cu noi au dispărut din spectrul politic, dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială și lucrul ăsta ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din Coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR la Parlament.

Simion a criticat PSD și PNL și conducerile celor două formațiuni politice, precizând că va vota orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inclusiv una depusă de social-democrați.

Cu toate acestea, președintele AUR a susținut că PSD nu este „un partid serios” și se îndoiește că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu va depune o moțiune de cenzură, chiar dacă social-democrații i-au retras sprijinul liderului PNL, Ilie Bolojan.

George Simion a criticat partidele de la guvernare că au luat doar decizii împotriva cetățenilor și a susținut că de, fapt, își doresc să continue această Coaliție.

„A fost un Guvern dezastruos. A fost o coaliție dezastruoasă. Și dacă au fost atât de slabi în a administra țara, de ce mai vor să o administreze?”, a spus șeful AUR.

Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri dimineață cu reprezentanții PSD și PNL, la Palatul Cotroceni, la două zile după declanșarea crizei politice. Președintele urmează să se vadă în cursul după-amiezii și cu reprezentanții UDMR, minorităților naționale și USR.