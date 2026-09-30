George Simion, în Parlament: „De ziua mea, l-ați arestat pe Călin Georgescu. M-ați avertizat că sunt următorul / Un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro”

„N-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu”, a spus liderul AUR George Simion în Parlament, în discursul ținut înainte de votul pentru Guvernul Mureșan.

„Ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la arestul central și pe mine m-ați avertizat că eu sunt următorul”, a susținut Simion.

Președintele AUR a spus că „nu ne este frică”, apoi a citat din poezia „Decebal către popor”, de George Coșbuc:

„Din zei de-am fi scoborâtori,

C-o moarte tot suntem datori!

Totuna e dac-ai murit

Flăcău ori moş îngârbovit;

Dar nu-i totuna leu să mori

Ori câine-nlănţuit.”

„Așa că răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern marionetă și ca să se audă și vocea românilor tare și clar în Parlamentul României,”, a continuat Simion.

„Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familia tuturor românilor care s-au săturat de voi s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi și noi guverne provizorii și vor o altă direcție și vor o conducere românească”, a declarat liderul AUR.

Potrivit lui Simion, „pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Avem și filmările, le vom prezenta în episoadele următoare. Vedeți, voi v-ați aruncat la câteva zeci de mii. Aveți și voi grijă pe viitor cum negociați. Ați otrăvit societatea și la propriu și la figurat și ați încercat să ne intimidați și să ne acuzați cu fel de fel de iude care erau puse să vorbească împotriva noastră”