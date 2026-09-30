„Ziua Z” pentru guvernul Mureșan: Astăzi, votul decisiv în Parlament / De unde mai poate strânge premierul desemnat cele 233 de voturi necesare

Premierul desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, și miniștrii din cabinetul său cer miercuri, 30 septembrie, votul de încredere în fața Parlamentului. Guvernul propus are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată să primească votul de învestitură.

Audierile miniștrilor propuși în guvernul condus de Siegfried Mureșan s-au încheiat marți, după două zile de dezbateri în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Jumătate dintre cei 16 miniștri propuși au primit aviz favorabil, iar ceilalți 8 au primit aviz negativ. În mai multe comisii de specialitate, audierile s-au desfășurat cu scandal și s-au încheiat cu microfoane tăiate.

Au primit aviz favorabil miniștrii propuși Alexandru Nazare (Finanțe), Tanczos Barna (Agricultură), Mircea Abrudean (Interne), Dragoș Pîslaru (MIPE), Diana Buzoianu (Mediu), Oana Țoiu (Externe), Cseke Attila (Dezvoltare) și Bulcsú Koppány Ötvös (Cultură)

Sebastian Burduja (Energie), Radu Miruță (Apărare), Cătălin Drulă (Transporturi), Irineu Darău (Economie), Raluca Turcan (Muncă), Mihai Dimian (Educație), Oana Gheorghiu (Sănătate) și Andrea Chiș (Justiție) au primit aviz negativ din partea parlamentarilor din comisii.

Avizele sunt consultative.

Ce arată artimetica din Parlament

Guvernul Mureșan are garantate în acest moment 170 de voturi – din partea PNL, USR, UDMR, însă ar mai putea strânge câteva zeci de voturi din partea grupurilor mici din Parlament.

Numărul de voturi din partea liberalilor nu este sigur. În PNL, cel puţin 16 parlamentari contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Cu mai puţin de o lună în urmă, 11 liberali care susţinuseră Guvernul Veştea au fost eliminați din funcţiile de conducere pe care le aveau Parlament.

De cealaltă parte a sălii, PSD şi AUR adună împreună în jur de 218 mandate. Cele două formațiuni nu au majoritate, dar au suficient cât să blocheze orice cabinet care nu le include, și au anunțat răspicat că nu vor vota guvernul lui Mureșan.

De unde mai pot veni voturi

În urma negocierilor cu Siegfried Mureșan, Grupul minorităților naționale și Uniți pentru România înclină către un „vot de conștiință” – fiecare parlamentar va avea liber să voteze cum consideră, au explicat pentru HotNews surse din cele două grupuri. Fiecare are câte 17 deputați. Dacă toți acești parlamentari ar vota „pentru” în plenul reunit de miercuri, atunci Cabinetul Mureșan ar depăși 200 de voturi.

Însă, potrivit surselor HotNews, prim-ministrul desemnat și echipa lui nu au garantate, în acest moment, nici jumătate din voturile acestor grupuri parlamentare.

La întâlnirea pe care a avut-o luni cu Siegfried Mureșan, Grupul minorităților a refuzat să voteze guvernul propus, din cauza măsurii de reducere a numărului de parlamentari la 300, prevăzută în programul de guvernare, au explicat pentru HotNews surse apropiate de discuții. Ulterior, Siegfried Mureșan a oferit, public, o garanție că minoritățile vor avea aceeași reprezentare și într-un Parlament mai suplu. Iar astfel, dintr-o măsură nedorită, reducerea numărului de parlamentari a devenit automat o reformă susținută de grupul minorătăților, pentru că, odată cu scăderea numărului de legiuitori, ponderea lor, dacă își păstrează toate locurile, crește. Cu alte cuvinte, Grupul minorităților va avea o mai mare influență în Legislativ.

Siegfried Mureșan a negociat luni și cu Grupul Uniți pentru România (UPR), format din parlamentari votați pe listele POT, cărora li s-a alăturat recent și fostul premier social-democrat Victor Ponta. Grupul a purtat negocieri și cu PSD pentru susținerea Guvernului Veștea. Membrii UPR vor mai avea o ședință miercuri, înaintea votului din plen, în care parlamentarii grupului vor dezbate propunerea de premier. Potrivit surselor HotNews din UPR, sunt membrii ai grupului care nu agreează propunerea liberalilor de prim-ministru.

Voturi vor veni și din partea neafiliaților, potrivit unor parlamentari contactați de HotNews. În total, sunt 23 de parlamentari neafiliați în actualul Legislativ. Însă, nu toți îl susțin pe candidatul desemnat de Nicușor Dan.

Într-un scenariu în care toți liberalii, toți cei 17 deputați ai minorităților și toți cei 23 de neafiliați compatibili cu condiția pusă de UDMR – ca guvernul să nu depindă de voturile AUR, SOS sau POT – ar vota „pentru”, atunci Guvernul Mureșan ar ajunge la aproximativ 209 voturi.

Cabinetul lui ar rămâne astfel la 24 de voturi distanță de pragul necesar pentru învestire.

Apelul Nicușor Dan, cu o zi înainte de vot

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”, a spus președintele Nicușor Dan, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să decisă dacă învestește sau nu guvernul propus de Siegfried Mureșan.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a fost apelul făcut de șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că „există consens politic” pentru ca România să își păstreze „traiectoria financiară”.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a adăugat președintele.

Premierul desemnat a transmis ulterior că „fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră”, dar „responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații”.

„Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici și a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou. A existat consens politic și pentru implementarea PNRR și a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Unde va fi Nicușor Dan în timpul votului

Nicușor Dan va efectua, miercuri, o vizită oficială la Praga, la invitația omologului său din Cehia, a anunțat Administrația Prezidențială.

Astfel, șeful statului va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu premierul Andrej Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești.

Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, „cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a precizat Administrația Prezidențială.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

Conform agendei anunțate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va fi primit de către președintele ceh, Petr Pavel, la Castelul Praga, la ora 11.30 (ora României). La 13.20 este programată o conferință de presă comună a celor doi șefi de stat.

Ulterior, la 16.20, Nicușor Dan se va întâlni cu premierul Andrej Babiš, iar apoi are programată o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Cehia (18.15). Seara, de la 20.30, șeful statului va participa la dineul oficial oferit de omologul său, Petr Pavel, și de Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová.