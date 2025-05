George Simion pregătește terenul pentru Călin Georgescu: „Trebuie să facă parte din conducerea acestei ţări”

Liderul și candidatul AUR în finala prezidenţială, George Simion, a afirmat marți seară, într-un interviu acordat Euronews România, că fostul candidat Călin Georgescu „trebuie să facă parte din conducerea acestei țări”, „dacă românii merg la vot și decid asta”.

George Simion a fost chestionat, în cadrul interviului, despre afirmaţia în care a spus că vrea ca Georgescu să fie „premierul” lui.

„Nu al meu, exclus aşa ceva. Poate eu să fiu prim-ministrul lui Călin Georgescu, într-o logică democratică, în care vocea românilor se face auzită. Am spus că, dacă este voinţa românilor şi dacă românii merg la vot şi decid asta, Călin Georgescu trebuie să facă parte din conducerea acestei ţări. Care este formula, vom vedea. Trebuie să o accepte şi domnul Georgescu, în primul rând, pentru că, până una-alta, este cel mai votat dintre români”, a precizat Simion.

„Eu am spus că este exclus ca domnul Georgescu să fie premierul meu, ci premierul poporului român. Atât timp cât românii vor vota, nu fac aprecieri legat de ce au spus alte persoane. Eu fac aprecieri legate de spusele mele și programul nostru de guvernare”, a adăugat liderul AUR.

Ce a mai declarat George Simion despre Călin Georgescu:

Este omul votat de români și românii îl susțin, este poporul român și nu e vorba de domnul Georgescu sau de o persoană, e vorba de un principiu aici, un principiu democratic. Și dacă eu, care eram etichetat ca fiind extremist, cu tendințe de extremă-dreaptă și așa mai departe, dacă eu ajung să dau lecții de democrație și să arăt obrazul celor care au anulat alegerile și dacă eu spun că, dacă Georgescu este votat, trebuie să fie la conducerea țării, păi înseamnă că domnii care ne-au condus timp de 35 de ani și-au adus actualul curs valutar unde este, nu George Simion l-a adus. Au dus România la BBB-minus, au dus România la un regim hibrid.

Dacă ei aleg să facă așa, ei nu sunt democrați, ei au tendințe autoritare.”

Simion: „Aş spune că dumnealui mă ia de mână”

Simion a fost întrebat despre declaraţiile controversate ale lui Călin Georgescu, inclusiv despre interzicerea partidelor politice în România, în condiţiile în care liderul AUR s-a afişat alături de acesta la momentul în care a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Păi l-ați luat de mână pe dumnealui, ați fost împreună la secția de vot”, a spus jurnalista Andra Miron Diaconescu, cea care i-a luat interviul.

„Mai degrabă, aş spune că dumnealui mă ia de mână. Dar sunt discuţii sterile şi apreciez mult că, totuşi, găsim această posibilitate de a dialoga”, a replicat Simion.

„Nu vrea nimeni să interzică partidele politice în România. Eu am pornit un partid politic de la zero şi suntem principala forţă politică şi sunt garantul respectării democraţiei. De aceea sunt aici”, a mai arătat Simion, citat de News.ro.

„Nu îmi doresc susţinerea nici a lui Ponta, nici a lui Ciolacu, nici a lui Predoiu”

Despre majoritatea parlamentară, George Simion a precizat că „actuala majoritate este într-o disoluţie şi nu mai are nici susţinerea populară”.

„Nu îmi doresc susţinerea nici a domnului Ponta, nici a domnului Ciolacu, nici a domnului Predoiu, care, acum câteva zile, îl hulea pe Nicuşor Dan, iar acum, chipurile, îl susţine. Nu doresc asocierea cu aceşti domni. Eu lupt pentru votul românilor şi doar românii vor decide cine este preşedinte, după 18 mai”, a mai spus candidatul AUR.

„Vedeți dumneavoastră, acum două zile, am fost luat în derâdere, am dat un interviu la Financial Times și spuneam că actuala majoritate nu va mai exista în momentul în care candidatul lor nu beneficiază de votul românilor. Iată că n-a beneficiat, iată că actuala majoritate este într-o disoluție și nu mai are nici susținerea populară. Așa că vom vedea, din interiorul Parlamentului, după ce terminăm această etapă, care sunt partidele sau parlamentarii dispuși să formeze o majoritate guvernamentală. Nu cred că poate da nimeni o soluție de majoritate în acest moment. După 18 mai, vom aștepta rezultatul alegerilor, după care vom trece la negocieri, cum spune în Constituție”, a adăugat Simion.

„Sunt foarte multe scenarii, foarte multe teze, să zicem. Tocmai de aceea, nu aș vrea să îmi dau cu presupusul. Să reintrăm în logică constituțională, să avem niște alegeri corecte, să avem un președinte și după aceea punem cărămidă cu cărămidă, punem iar ordinea constituțională acolo unde este locul”, a mai declarat liderul AUR.