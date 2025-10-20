George Simion, mesaj către Bolojan după ce legea privind pensiilor magistraților a fost respinsă de CCR

Liderul AUR, George Simion, îi cere demisia premierului Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.

Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, pe formă sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie.

Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.

Anterior deciziei CCR, fostul judecător CCR Tudorel Toader a explicat ce ar însemna neconstituționalitate pe motiv de formă:

„Dacă admiterea sesizării este pe motive extrinseci de procedură, cum ar fi, de exemplu probleme de aviz al CSM-ului, atunci Parlamentul poate relua legea și să o adopte, respectând procedura. Dacă vor fi neconstituționalități de fond intrinseci, atunci soluțiile legislative declarate neconstituționale nu pot fi reluate, pentru că există un principiu de rang constituțional”.