George Simion, mesaj în engleză, după miezul nopții. Ce nu a zis despre „contracandidatul său” în română

Președintele AUR a transmis un mesaj pentru susținătorii săi de pe platforma X în care a anunțat că nu va renunța la „războiul nostru”, deși a pierdut în fața lui Nicușor Dan. George Simion a precizat un amănunt în limba engleza pe care nu l-a prezentat anterior în mesajul făcut în limba română.

„Am terminat de numărat toate voturile. Am pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am obținut peste 5 milioane de voturi. Contracandidatul meu a câștigat cu un milion de voturi în plus. Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”, a spus în limba engleză Simion în intervenția video preînregistrată publicată pe X.

Deși înainte de finalizarea scrutinului liderul AUR a acuzat o „fraudă electorală”, în acest mesaj transmis în engleză a transmis că nu au existat dovezi în acest sens, amănunt pe care nu l-a precizat în mesajul în limba română.

🇷🇴We will continue our fight for freedom and our great values along with other patriots, sovereignists and conservatives all over the world.



We may have lost a battle, but we will certainly not lose the war.



God bless you all ❤️! pic.twitter.com/rMYeRc2JXj