George Simion spune că moțiunea împotriva Guvernului Bolojan va trece: Vor fi peste 245 de semnături

George Simion a anunțat că moțiunea de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului va fi depusă în mai puțin de o oră.

„Vor fi peste 245 de semnături. Nu vom avea emoții, va trece fără probleme. AUR, partidul votat cel mai mult de români, nu mai vrea acest guvern. Voința poporului este să revenim la democrație”, a declarat, marți, liderul AUR la emisiunea „Probleme la zi” de la România Actualități.

Pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan să treacă, iar Executivul să fie demis, este nevoie de o majoritate de 233 de voturi – din totalul de 463 de parlamentari.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă are alt obiectiv decât cel al resetării Guvernului, Simion a răspuns: „Votul românilor din 2025 a arătat că românii au vrut o schimbare. E normal ca noi să ne dorim să revenim la popor, la democrație și să schimbăm această Coaliție. Nu ne îndreptăm decât spre prăpastie.”

Simion vorbește despre alegeri anticipate

„Să lăsăm poporul să decidă”, a spus Simion, care a recunoscut că este vorba de alegeri anticipate pentru „a ajunge la voința poporului”.

„Dacă actuala Coaliție nu se mai înțelege… și asta am înțeles în ultimele săptămâni. Au lovit în cetățenii vulnerabili și în firmele cu capital autohton. În loc să reduci numărul de parlamentari… De aceea noi susținem că este corect să mergem la votul poporului.”

„Nu e treaba mea de ce vrea PSD să susțină moțiunea”

Întrebat despre ce relație are AUR cu PSD, Simion a replicat: „Este opțiunea lor ce fac. Sunt un partid mult mai vechi decât noi. Nu e treaba mea de ce vrea PSD să susțină moțiunea de cenzură. Noi rămânem constanți să criticăm această guvernare din care a făcut parte și PSD-ul.

Simion spune că „nu vede” o colaborare cu PSD „pentru că există două probleme mari.”

„PSD nu pare că își dorește schimbarea modelului economic și, în al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan care spune că nu ar nominaliza un premier susținut de AUR. De aceea spun că nu trăim într-o democrație funcțională.”

„După votul românilor, ne gândim să facem o coaliție românească. Ilie Bolojan nu a făcut ce a promis. În ultimele două luni s-au produs multe crize, crize majore, care au dus la pierderea locurilor de muncă”, a adăugat liderul AUR.

După ora 14:00, George Simion va susține declarații de presă în fața sălii de plen de la Camera Deputaților.