George Simion susține că deputatul Muhammad Murad a fost chemat la Vila Lac de Veștea și Tomac. „De parcă noi am fi o tarabă”

Președintele AUR George Simion a afirmat, pentru „Gândul”, că unul dintre deputații partidului, Muhammad Murad a fost chemat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac, care au încercat să obțină sprijinul unei părți a parlamentarilor AUR pentru învestirea guvernului Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a declarat George Simion.

El l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că, de la declanșarea crizei politice, a încercat nu doar divizarea PNL, ci și pe aceea a AUR.

„Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR?Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus Simion.

Liderul AUR a spus că a participat la mai multe întâlniri la Palatul Cotroceni, atât oficiale, cât și informale.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile. Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie”, susține Simion.

El a exclus ca partidul său să susțină instalarea unui guvern din care să nu facă parte miniștri AUR.

„Concluzia AUR este că, dacă nu facem parte dintr-un guvern și dacă nu ocupăm funcții importante în statul român, nu putem face parte dintr-o coaliție de guvernare. Nici atât timp cât nu suntem implicați în luarea deciziilor”, a conchis George Simion.