Primul parlamentar AUR care anunță clar că votază guvernul lui Adrian Veștea

Deputatul AUR Mohammad Murad a anunțat luni seară că el va vota „pentru” învestirea guvernului condus de Adrian Veștea

„Este nevoie de stabilitate, chiar avem probleme. E mai important decât toate, nu putem face politică pe spatele oamenilor nevoiași. În afaceri lucrurile merg foarte prost (…) Eu personal voi vota (pentru guvernul Veștea, n.r.)”, a declarat Mohammad Murad, cu puțin timp înainte se intre în sala de plen reunit de la Palatul Parlamentului.

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Murad nu a precizat dacă liderul AUR, George Simion, le-a transmis parlamentarilor AUR cum să voteze la votul din această seară.

Președintele AUR, George Simion, a declarat, luni, după discuțiile cu premierul desemnat că, „în acest moment”, parlamentarii AUR nu au mandat să voteze Guvernul Veștea.

„Avem niște restricții din partea președintelui republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi prooccidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi, de la 21:30”, a afirmat Simion.

Potrivit acestuia, în situația în care „se va porni la o altă nominalizare” și dacă Veștea nu va ajunge premier în această săptămână, „România trebuie să fie condusă”.

Simion a precizat că în discuțiile cu Adrian Veștea a punctat „subiectul antreprenorilor români, subiectul capitalului românesc”.

„Asta ne interesează: fiscalitatea. Nu am obținut răspunsurile dorite în timpul audierilor de la Comisia buget-finanțe din Parlament, motiv pentru care am ieșit, nu ne-am dat votul. Dacă doleanțele noastre referitoare la antreprenorii români, la capitalul românesc sunt acceptate, vrem să le vedem în orele următoare”, a transmis Simion,citat de Agerpres.

Liderul AUR a menționat că partidul său nu a cerut funcții.

„N-am cerut funcții, n-am vrut nici deconcentrate, nici ministere. Am vrut implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp și avem un pachet legislativ care trebuie să treacă de Parlament”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a mai spus că ‘la cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat’. ‘Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente’, a adăugat el.