Germania a luat în vizor băuturile cu zahăr. Taxa anunțată

Germania intenționează să introducă o taxă pe băuturile cu conținut ridicat de zahăr începând cu 2028, în cadrul unui pachet de reforme în domeniul sănătății aprobat miercuri, cu scopul de a frâna creșterea ratei obezității și de a reduce presiunea asupra sistemului de sănătate, informează Reuters.

Veniturile anuale estimate, de 450 de milioane de euro (527 de milioane de dolari), provenite din această taxă suplimentară vor finanța programele de prevenire a bolilor și de promovare a sănătății.

Detaliile privind taxa percepută, inclusiv variația acesteia, sunt încă în discuție.

Lobby-ul industriei zahărului din Germania a condamnat miercuri acest plan, afirmând că scumpirea zahărului nu a redus proporția persoanelor supraponderale în nicio țară.

Măsura este în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a îndemnat țările să majoreze prețurile băuturilor pe bază de zahăr, alcoolului și tutunului cu 50% în următorii 10 ani prin impozitare.

Un sondaj Forsa publicat în februarie a arătat că aproximativ 60% dintre germani susțin o taxă pe băuturile răcoritoare cu zahăr.

Preveniea bolilor

Marea Britanie a introdus o taxă similară pe zahăr în urmă cu zece ani și, anul trecut, a extins-o la băuturile pe bază de lapte preambalate.

OMS afirmă că peste 100 de țări taxează băuturile cu zahăr.

Studii efectuate în Marea Britanie și Mexic au arătat că astfel de măsuri pot reduce consumul de zahăr și pot contribui la prevenirea bolilor precum diabetul.

Propunerea guvernului german, care necesită confirmarea parlamentului, vine în urma sprijinului crescând al opiniei publice și al tuturor partidelor pentru măsuri mai stricte împotriva consumului excesiv de zahăr.

Daniel Guenther, premierul landului Schleswig-Holstein, care a inițiat propunerea, a declarat pentru Reuters în luna martie că „un consum excesiv de zahăr îmbolnăvește oamenii” și pune presiune asupra sistemului de sănătate și asupra economiei.

