Germania acuză Rusia că se amestecă și în alegerile din Armenia. „Încearcă să îi sperie pe alegători” prin „dezinformări și sabotaj”

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat marți cu privire la o posibilă ingerință a Rusiei în alegerile parlamentare armene de anul viitor, acuzând Moscova că încearcă să împiedice legături mai strânse între UE și națiunea caucaziană, transmite AFP.

Într-o conferință de presă la Berlin alături de omologul său armean, Nikol Pașinyan, liderul german a reclamat că „a devenit o normalitate tulburătoare ca alegerile să fie atacate de dușmanii democrației”.

Friedrich Merz a acuzat Rusia că „încearcă să îi sperie pe alegătorii din Armenia” și că „răspândește neadevăruri despre obiectivele și valorile Uniunii Europene” prin „dezinformare și sabotaj”.

„Nu numai pe Europa încearcă Rusia să o destabilizeze prin mijloace hibride, ci și pe Armenia”, a adăugat oficialul german.

Armenia se îndepărtează tot mai mult de orbita Rusiei

În martie, parlamentul Armeniei a adoptat un proiect de lege pentru lansarea procesului de aderare la UE, în condițiile în care țara, o aliată istorică a Rusiei, se îndepărtează tot mai mult de orbita Moscovei.

Conform traducerii oferite de partea germană, Pașinyan a declarat în cadrul conferinței de presă de la Berlin că Armenia a avut deja alegeri desfășurate „în circumstanțe foarte dificile”, în 2021, și că țara „a trăit experiențe cu dezinformarea”.

Serviciile occidentale de securitate acuză Rusia pentru o serie de operațiuni cu drone, acte de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare online care au avut loc în Europa și care s-au intensificat în contextul războiului lansat de Moscova împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Merz l-a încurajat pe Pașinyan să se apropie de UE, spunând că „există acum o ocazie istorică pentru Armenia de a se angaja pe calea către Europa”, dar a avertizat că țara va trebui să „îndeplinească multe condiții pentru a adera la Uniunea Europeană, inclusiv criteriile de la Copenhaga”.

În august, în urma eforturilor făcute de Casa Albă, Armenia și Azerbaidjanul au semnat un acord de pace, după decenii de conflict cu revendicări teritoriale.