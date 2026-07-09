Germania cumpără din SUA o armă redutabilă împotriva Rusiei, o răsturnare de situație la puțin timp după ce acordul părea abandonat

Cancelarul Friedrich Merz a salutat un summit NATO „care i-a depășit așteptările”, anunțând perfectarea înțelegerii pentru achiziția de rachete cu rază lungă de acțiune, scrie Reuters.

Germania a convenit cu guvernul SUA să achiziționeze rachete de croazieră Tomahawk și să le staționeze pe teritoriul german, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz în fața parlamentarilor de la Berlin.

Merz a afirmat că s-a întâlnit cu reprezentanții de la Washington în marja summitului NATO de la Ankara pentru a finaliza acordul, adăugând că summitul a depășit toate așteptările sale.

„Prin această măsură, acoperim o lacună strategică critică în apărarea noastră, lucrând în același timp la dezvoltarea propriilor noastre sisteme europene și la staționarea acestora în Europa”, a spus el.

Un acord la un pas să fie abandonat

Statele Unite și Germania discutau pentru a staționa temporar în Germania rachete de croazieră BGM-109 Tomahawk aflate în proprietatea SUA, pentru a descuraja Rusia să-și folosească rachetele Iskander din Kaliningrad împotriva Berlinului și a altor capitale din Europa.

Însă președintele american Donald Trump a abandonat anul acesta planul luat în calcul de fosta administrație Biden, în urma unei dispute cu cancelarul german Friedrich Merz cu privire la strategia SUA în războiul cu Iranul.

Liderul german a declarat că ideea a fost reluată săptămâna aceasta.

Ce poate face o rachetă Tomahawk

Prețul și termenul de livrare al rachetelor de croazieră au rămas neclare. Costul unitar al unei rachete Tomahawk este de aproximativ 1,7 milioane de dolari.

Este puțin probabil ca SUA să dispună de multe rachete de rezervă. Statele Unite au lansat sute de astfel de rachete în conflictul cu Iranul, iar compania americană de apărare Raytheon, o divizie a RTX Corp, a fabricat mai puțin de 100 de rachete în 2025, deși SUA fac eforturi pentru a accelera producția multor muniții critice.

Aproape toate rachetele Tomahawk din stocul SUA sunt destinate lansării de pe nave. Unele au fost adaptate pentru a se încadra în bateria terestră Typhon, care lansează și rachetele multifuncționale Raytheon SM-6.

Rachetele Tomahawk pot zbura aproximativ 1.500 de kilometri, ceea ce le conferă o rază de acțiune mult mai mare decât rachetele de croazieră germane Taurus sau rachetele franceze și britanice Storm Shadow/SCALP – care pot fi lansate doar din aer.