Germania desfășoară nave în Marea Roșie și se pregătește de o misiune militară în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul Berlinului

Nave ale Marinei germane, ancorate la baza navală din Kiel, 23 aprilie 2026, Schleswig-Holstein. FOTO: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia

Germania trimite două nave în Marea Roșie în vederea unei eventuale misiuni militare în Strâmtoarea Ormuz, a declarat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit Reuters.

La câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat un acord cu Iranul pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu care a perturbat aprovizionarea globală cu energie, reprezentanții industriei maritime și ai sectorului asigurărilor au solicitat trimiterea urgentă a unor nave de deminare în strâmtoare.

„În acest moment, nava noastră de deminare Fulda și nava de aprovizionare Mosel traversează Canalul Suez în direcția Mării Roșii”, a declarat Pistorius în fața reporterilor, la sosirea lui la o întâlnire cu omologii din NATO, la Bruxelles.

Pistorius, care nu a oferit un interval de timp, a afirmat că va fi necesară aprobarea Iranului și a Omanului înainte de orice fel de participare la o operațiune de deminare, adăugând că orice misiune va depinde, de asemenea, de evoluția negocierilor dintre Teheran și Washington.

Asigurarea deminării strâmtorii ar putea întârzia cu câteva săptămâni revenirea la traficul maritim normal, au declarat pentru Reuters surse din domeniul transportului naval și al securității maritime.

Germania trimite, de asemenea, drone subacvatice, scafandri specializați în dezamorsarea minelor și echipe de protecție a navelor.

În timp ce Franța și Marea Britanie au promovat planuri pentru o misiune navală multinațională, diplomații afirmă că Iranul și-a exprimat opoziția fermă față de orice prezență militară străină în această cale navigabilă strategică și ar putea încerca să impună taxe de tranzit asupra transportului maritim – o linie roșie pentru puterile europene.

Oficialii guvernului elen au declarat că Atena este pregătită să trimită resurse pentru a sprijini eforturile de deminare, însă purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, a afirmat joi că nu s-a luat nicio decizie concretă la nivel operațional.

Sheila Cameron, director executiv al Lloyd’s Market Association, a afirmat că amenințarea reprezentată de mine rămâne un obstacol semnificativ în calea reluării comerțului în regiune.

„Este necesară monitorizarea continuă a căilor navigabile pentru a oferi siguranță și încredere armatorilor și echipajelor acestora”, a declarat Cameron, a cărei asociație reprezintă interesele tuturor companiilor de pe piața de asigurări Lloyd’s din Londra.

Jakob Larsen, directorul pentru siguranță și securitate al asociației de transport maritim BIMCO, a afirmat că trebuie oferite garanții credibile de ambele părți implicate în conflict înainte ca traficul să poată reveni pe deplin la nivelurile dinaintea războiului.

„Amenințarea reprezentată de minele din zonă rămâne o îngrijorare atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, și trebuie stabilite rute fără mine”, a spus Larsen.