Efect al eclipsei de Soare, resimțit deja în plin în Germania

Eclipsa parțială de Soare așteptată miercuri seară în Germania a provocat o creștere bruscă a prețurilor en gros la energie electrică – limitată la perioada scurtă în cauză -, ceea ce subliniază dependența tot mai mare a țării de producția de energie solară într-un context deja tensionat de caniculă și de nivelurile scăzute ale cursurilor de apă, scrie marți AFP.

Conform datelor furnizate de bursa paneuropeană de energie electrică Epex Spot, cu sediul la Leipzig (estul Germaniei), prețul energiei electrice livrate în anumite intervale de cincisprezece minute miercuri seară va depăși 400 de euro pe megawatt-oră (MWh), adică de câteva ori mai mult decât nivelul mediu observat pe piață.

În intervalul orar local 19:00 și 19:15 (20:00 și, respectiv, 20:15, ora României), prețul se va ridica la aproximativ 210 euro pe MWh, pentru ca apoi să atingă un maxim de peste 460 de euro în intervalul local 19:45 și 20:00, moment în care producția fotovoltaică ar trebui să scadă semnificativ din cauza eclipsei.

Prețurile ar trebui să scadă apoi la aproximativ 230 de euro pe MWh pe măsură ce se apropie apusul soarelui.

Prețurile en gros sunt stabilite cu o zi înainte pentru fiecare sfert de oră al zilei în cadrul unor licitații în care producătorii și marii consumatori își prezintă ofertele și necesitățile.

Aceste variații puternice sunt obișnuite pe piața germană din ce în ce mai marcată de dezvoltarea energiilor regenerabile.

Marți, prețul en gros s-a situat în jurul valorii de zero euro pe MWh în intervalul 12:00 și 15:00 (orele Germaniei), datorită unei producții solare abundente pe un cer senin, înainte de a urca la aproximativ 200 de euro seara.

Aceste variații nu vor avea însă un efect imediat pentru majoritatea consumatorilor germani, ale căror contracte de energie electrică sunt încheiate la preț fix și nu reflectă fluctuațiile pieței „spot”.

Spania – unde eclipsa va fi totală – ar trebui să înregistreze cea mai mare scădere a producției solare.

Acest episod survine într-un moment în care sistemul electric european este deja afectat de efectele caniculei de vară.

Parcul de reactoare nucleare al EDF a atins duminică un nivel record de indisponibilități, iar România și Ungaria au fost nevoite să reducă producția de energie electrică a centralelor lor nucleare, care utilizează apele Dunării pentru răcirea reactoarelor.