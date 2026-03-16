Germania îi zice „nu” lui Trump: NATO nu are niciun rol în Strâmtoarea Ormuz

În timp ce Donald Trump cere aliaților nave de deminare și trupe speciale în Strâmtoarea Ormuz, avertizând cu un „viitor sumbru” pentru NATO, Germania respinge categoric solicitarea, potrivit Reuters.

Berlinul nu consideră că alianța de apărare NATO ar avea un rol în abordarea blocadei Strâmtorii Ormuz, a declarat luni la Bruxelles ministrul de externe Johann Wadephul.

„Nu văd ca NATO să fi luat vreo decizie în acest sens sau să poată să-și asume responsabilitatea pentru Strâmtoarea Ormuz. Dacă ar fi fost cazul, atunci organismele NATO ar fi abordat problema în consecință”, a afirmat Wadephul înaintea unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe al UE.

Reacția ministrului german vine după ce președintele SUA a intensificat presiunea asupra aliaților. Într-un interviu pentru Financial Times, Trump a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor „foarte sumbru” dacă membrii săi nu vin în ajutorul Washingtonului.

Liderul de la Casa Albă a cerut trimiterea de nave de deminare și echipe de comando pentru a elimina forțele iraniene care folosesc drone și mine navale pentru a bloca tranzitul petrolului.

De asemenea, el a invocat sprijinul oferit de SUA în Ucraina ca argument pentru reciprocitate. „Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi. Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta ei pe noi”, a declarat Trump duminică.

Iranul a închis strâmtoarea în urmă cu mai bine de două săptămâni, imediat după ce SUA și Israelul au lansat operațiunile militare în regiune. De atunci, eforturile Washingtonului de a redeschide calea navigabilă prin care trece o cincime din petrolul mondial au eșuat în repetate rânduri.

Blocajul a provocat un șoc masiv pe piețele financiare: duminică seară, prețul barilului a atins 106 dolari, marcând o creștere fulgerătoare de 45% de la începutul conflictului.