„Germania și Rusia sunt în război”. Avertisment al unui antreprenor de top din apărare, care acum trăiește ascuns după o tentativă de asasinat

Semnalul de alarmă din partea lui Stefan Thumann vine în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția cu privire la presupusele acte de sabotaj comise de agenți ai Kremlinului.

Antreprenorul german Stefan Thumann, care activează în domeniul apărării, susține că operațiunile de sabotaj desfășurate de Moscova împotriva țării sale constituie un „act de război… controlat și coordonat aici de forțele armate ruse”.

Într-un interviu acordat Axel Springer Global Reporters Network, într-un episod de podcast difuzat marți, Thumann a respins eticheta de „război hibrid” folosită de liderii UE pentru a descrie campania Kremlinului în Europa.

„Germania și Rusia sunt în război”, a insistat el, potrivit Politico.

Avertismentul antreprenorului a venit în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția față de presupusele acte de sabotaj orchestrate de Moscova în Europa. Germania a acuzat marți, în mod oficial, Rusia de tentativa de atac cu dronă pe aeroportul din Leipzig, de luna trecută, și a anunțat deja primele măsuri de retorsiune.

Thuman, plasat în locații secrete

Compania lui Thumann, Donaustahl, furnizează drone de luptă Ucrainei, potrivit directorului executiv. El afirmă că a fost nevoit să trăiască sub protecție permanentă după ce autoritățile au descoperit un presupus plan al serviciilor secrete ruse de a-l otrăvi, în 2025.

Autoritățile l-au avertizat cu puțin înainte de Crăciun că ar putea fi în pericol. „Da, amenințarea vine din Rusia. Și da, este foarte gravă – viața ta este în pericol”, i-au spus autoritățile, potrivit antreprenorului. În câteva zile, un presupus agent de rang inferior a fost reținut.

Thumann a precizat că își transformase adresele oficiale în „capcane” intens supravegheate – locații concepute în mod deliberat pentru a atrage actorii ostili într-o capcană. „Agenții de nivel inferior se aflau acolo doar pentru a afla unde eram eu”, a adăugat el. „Apoi urma să fie pusă în aplicare o asasinare cu otravă.”

Amenințarea i-a dat viața peste cap. Thumann a spus că acum locuiește în locații secrete, însoțit de gărzi de corp, că nu și-a mai văzut familia de luni de zile și că a întocmit un testament și o directivă anticipată privind îngrijirile medicale, în cazul în care ar fi atacat sau ucis.

Germania va închide consulatul Rusiei de la Bonn și un centru cultural din Berlin

Germania va închide ultimul consulat al Federației Ruse din țară, cel de la Bonn, și un centru cultural rus de la Berlin, a anunțat marți ministrul german de Externe, Johann Wadephul, după ce autoritățile germane i-au imputat în mod direct Moscovei incidentul cu drona încărcată cu explozibil descoperită la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig/Halle.

„Am ordonat măsurile următoare, în acord cu cancelarul federal (Friedrich Merz): consulatul general al Rusiei la Bonn va fi închis începând cu 18 septembrie. Contractul «Casei ruse» la Berlin va fi reziliat”, a afirmat Wadephul, într-o declarație.

El a adăugat că incidentul de la Leipzig nu trebuie privit ca un caz izolat, întrucât „se înscrie într-un șablon al operațiunilor hibride ruse în Europa”.

Cu puțin timp înainte, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „în ansamblu, anchetele poliției, modul de operare și informațiile serviciilor speciale arată că Rusia este responsabilă pentru atacul eșuat cu o dronă încărcată cu explozibil de la aeroportul din Leipzig, luna trecută”.

„Configurația dronelor și utilizarea diverselor componente, explozibilul și dispozitivele de aprindere au legătură cu alte operațiuni hibride desfășurate de Rusia și cu războiul său contra Ucrainei. Tehnologia utilizată și interacțiunea diferitelor elemente trebuie să fie calificate de profesioniști și indică un nivel ridicat de expertiză tehnică, precum și un efort organizațional considerabil”, a precizat Dobrindt, citat de agențiile internaționale de presă și Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a reacționat spunând că Moscova va răspunde la „toate acțiunile antiruse” ale Germaniei.

În noaptea de 4 spre 5 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona securizată a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar după câteva minute s-a înregistrat o coliziune între un avion-cargo al companiei de logistică și curierat DHL aflat în zbor și o altă dronă. Aeronava DHL a reușit să aterizeze ulterior pe aeroportul din Hanovra fără incidente și doar cu avarii minore.

Potrivit presei germane, care au citat surse apropiate autorităților, o a treia dronă a fost găsită zece zile mai târziu la vest de aeroport. A fost găsită o substanță ce corespundea cu circa 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane și ale aliaților din NATO, fiind de asemenea o bază operațională pentru compania germană DHL și compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.