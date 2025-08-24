Germania spune că la garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să participe „cât mai multe state posibil”. Câte țări și-au exprimat disponibilitatea

Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a declarat, duminică, că garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică trebuie susținute de o gamă largă de state, inclusiv din afara Europei, potrivit dpa, transmite Agerpres.

Guvernul Germaniei a organizat duminică o zi a porților deschise, iar în cadrul evenimentului a luat cuvântul și ministrul afacerilor externe. Johann Wadephul a spus că este important să participe și SUA la garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar că este nevoie și de alții. El susține că aproximativ 30 de țări și-au exprimat disponibilitatea, inclusiv Japonia.

Într-un interviu difuzat duminică de NBC, vicepreședintele american JD Vance a declarat că SUA nu va trimite trupe în Ucraina, dar va juca „un rol activ în încercarea de a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate”.

Garanții comparabile cu „ceea ce înseamnă aderarea la NATO”

Ministrul german al afacerilor externe consideră că este nevoie de garanții de securitate care „să se apropie îndeaproape de ceea ce înseamnă aderarea la NATO”.

„Nu ne putem aștepta ca Ucraina să ia în considerare în mod serios concesii teritoriale dacă nu primește măcar o garanție de securitate de la cât mai multe state posibil, astfel încât restul să fie apoi în siguranță”, a declarat ministrul Wadephul.

Șeful diplomației germane a spus că o astfel de situație nu ar reprezenta niciun risc pentru Rusia. El și-a exprimat speranța că președintele rus Vladimir Putin va fi convins să încheie un acord susținut de garanții de securitate. Eventualul acord, a spus oficialul german, poate fi apoi o bază pentru revenirea la pace în Europa.

Johann Wadephul a afirmat că Ucraina trebuie să fie în măsură să se apere și să primească sprijin din partea garanților săi în cazul încetării ostilităților. Un acord de pace nu poate fi o pace dictată în dezavantajul Ucrainei, a adăugat ministrul german.

Șeful diplomației germane a făcut apel la președintele Rusiei să pună capăt ostilităților și să negocieze. „În caz contrar, trebuie să continue să conteze pe rezistența noastră clară alături de Ucraina”, a conchis Wadephul.

Despre garanțiile de securitate a vorbit și ministrul rus al afacerilor externe, într-un interviu pentru NBC, în care a spus că Ucraina „trebuie să fie neutră, să nu fie aliniată niciunui bloc militar și să fie non-nucleară”.