VIDEO Vicepreședintele SUA spune că și Rusia a făcut „concesii semnificative” pentru încheierea războiului din Ucraina

Vicepreședintele american JD Vance susține că atât Rusia, cât și Ucraina au făcut „concensii semnificative” în direcția unei soluții negociate pentru războiul din Ucraina, fiind încrezător că „diplomația energică” va duce la încheierea conflictului, potrivit NBC News și Reuters.

Într-un interviu difuzat duminică de NBC, Vance a spus că eventuale noi sancțiuni vor fi analizate de la caz la caz, recunoscând că este puțin probabil ca acestea să determine Rusia să accepte o încetare a focului cu Ucraina.

El a spus însă că președintele Trump a aplicat deja „pârghii economice agresive”, cum ar fi „tarifele secundare asupra Indiei, pentru a încerca să le îngreuneze rușilor să se îmbogățească din economia lor petrolieră”. Washingtonul a anunțat în această lună o taxă vamală suplimentară pentru bunurile indiene, ca pedeapsă pentru achizițiile de petrol rusesc pe care le face New Delhi.

„A încercat să arate clar că Rusia poate fi invitată din nou în economia mondială dacă oprește masacrele, dar va continua să fie izolată dacă nu oprește masacrele”, a spus Vance.

Vineri, Donald Trump a evocat din nou posibilitatea de a introduce sancțiuni împotriva Rusiei în cazul în care nu sunt înregistrate progrese în următoarele două săptămâni, exprimându-și frustrarea față de Moscova la o săptămână de la întâlnirea pe care a avut-o cu Vladimir Putin în Alaska.

„Concesii semnificative din partea ambelor tabere”

Vicepreședintele JD Vance susține că a remarcat „concesii semnificative” atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei: „Credem că am văzut deja niște concesii semnificative din partea ambelor tabere, doar în ultimele săptămâni”.

El consideră că unul dintre pașii făcuți de ruși în acest sens a fost faptul că „au recunoscut că va exista o anumită garanție de securitate” pentru Ucraina: „Cred că rușii i-au făcut concesii semnificative președintelui Trump pentru prima oară în trei ani și jumătate de conflict”.

„Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev. Asta a fost, desigur, o revendicare majoră la început. Și, important, au recunoscut că va exista o anumită garanție de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei”, a adăugat vicepreședintele SUA.

Într-un interviu tot pentru NBC, difuzat în aceeași zi, ministrul rus de Externe, Serghei Lavorv, a spus că un grup de națiuni, printre care și membri din Consiliul de Securitate al ONU, ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Potrivit acestuia, din grup ar putea face parte și Germania, Turcia și alte țări.

Discuțiile purtate în ultima săptămână în privința războiului din Ucraina s-au concentrat într-o mare măsură pe forma garanțiilor de securitate pe care le-ar putea primi Kievul.

Ucraina a subliniat necesitatea unor garanții robuste de securitate cu sprijin internațional ca parte din orice negocieri de pace, acuzând Rusia că și-a încălcat în repetate rânduri angajamentele internaționale, inclusiv acordurile prealabile cu privire la suveranitatea ucraineană, potrivit The Kyiv Independent.

Bloomberg relata în 19 august că aproximativ 10 aliați europeni sunt dispuși să trimită trupe în Ucraina. Regatul Unit, Franța, Lituania și Estonia și-au declarat public disponibilitatea de a face un astfel de pas.

SUA nu va trimite trupe în Ucraina

SUA a exclus posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina, o poziție reconfirmată de vicepreședintele american în interviul difuzat duminică.

„Președintele a fost foarte clar”, a afirmat Vance. „Însă vom continua să jucăm un rol activ în încercarea de a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul din perspectiva lor, iar rușii să simtă că pot aduce războiul la un final din perspectiva lor”, a explicat vicepreședintele SUA.

Chestiunea garanțiilor de securitate a fost abordată și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în discuția purtată cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, la Kiev.

„Lucrăm acum împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a declarat Rutte într-o conferință de presă.