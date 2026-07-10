Germania trage la răspundere firmele ce închiriază trotinete electrice, după ce numărul accidentelor s-a dublat

Bundestagul a adoptat joi reguli mai stricte pentru firmele de închiriere de trotinete electrice, menite să faciliteze obținerea despăgubirilor de către victimele accidentelor, transmite vineri agenția de presă DPA, citată de Agerpres.

„Oricine câștigă bani din închirierea de trotinete electrice trebuie să-și asume și responsabilitatea pentru daunele cauzate de vehiculele sale”, a declarat Stefanie Hubig, ministra germană a justiției.

Noua lege, care prevede o răspundere mai strictă, indiferent de vină, impune companiei care deține flota de trotinete electrice să acopere costurile accidentului în situația în care persoana direct responsabilă nu poate fi trasă la răspundere.

În cazul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice parcate, victimele nu vor mai fi nevoite să dovedească faptul că un utilizator a parcat vehiculul în mod incorect.

Peste 10.000 de accidente cu trotinete electrice în Germania

În contextul înmulțirii trotinetelor electrice care circulă pe străzile din Germania, numărul accidentelor în care sunt implicate aceste așa-numite vehicule electrice mici s-a dublat, de la circa 5.900 în 2020 la aproximativ 12.500 în 2024 – ultimul an pentru care există date centralizate.

Până acum, victimele erau deseori nevoite să suporte singure costurile accidentelor, trotinetele electrice fiind scutite de normele stricte de răspundere în caz de accident, aplicabile autovehiculelor.

Modificarea legislativă se aplică numai vehiculelor cu „auto-echilibrare”, precum trotinetele electrice și așa-numitele Segway-uri. Mașinile de tuns iarba cu scaun sunt excluse, la fel și vehiculele electrice mici pentru persoanele cu dizabilități.