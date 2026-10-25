Germania va participa cu aeronave la primul exerciţiu militar al Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, care se va desfăşura inclusiv în România

Forţele armate germane vor participa la primul exerciţiu militar al Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, care se va desfăşura în noiembrie în luna Polonia, în spaţiul aerian al României şi în vestul Mării Negre, informează duminică agenția oficială germană de presă DPA, preluată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al ministerului apărării de la Berlin a precizat pentru DPA că germanii vor contribui cu zece ofiţeri, cu aeronave de alimentare în zbor – două A400M, care vor acţiona din Germania – şi cu sprijin logistic. Militarii aliaţi vor beneficia de asistenţă pentru deplasările pe teritoriul german.

Germania participă la manevrele numite în poloneză Koalicja 2026 „ca un semn de unitate cu partenerii noştri”, a răspuns oficialul la o solicitare a DPA.

Exerciţiul va constitui primul test al pregătirii operaţionale a forţei multinaţionale constituite de aliaţii Ucrainei sub conducerea Franţei şi a Marii Britanii pentru asigurarea unui viitor acord de pace cu Rusia.

Din Coaliţia de Voinţă, convenită în decembrie anul trecut la un summit pentru Ucraina la Berlin, fac parte circa 35 de state. În iulie anul acesta, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că forţa militară aliată este operaţională, iar primele exerciţii se vor desfăşura în 2026 în ţări vecine cu Ucraina.

Încă nu se cunoaşte amploarea efectivelor implicate în manevrele din noiembrie. Ministrul britanic al apărării, Wes Sterling, a menţionat în octombrie, în cursul unei vizite la Washington, despre „mii” de soldaţi, iar în urmă cu câteva zile cotidianul britanic The Times a scris că vor participa în total 1500 de militari francezi, britanici şi germani – număr încă neconfirmat oficial.