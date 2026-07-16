Germania va participa în premieră la un exercițiu nuclear desfășurat de Franța

Soldați germani urmează să participe în această toamnă, pentru prima dată în istorie, la exercițiul nuclear emblematic al Franței, „Poker”, potrivit unui oficial german citat de Politico.

Această decizie a fost luată într-un moment în care guvernele europene se îndoiesc cât timp vor mai putea să se bazeze pe sprijinul SUA pentru securitatea lor. De asemenea, reprezintă un pas important către o cooperare franco-germană mai strânsă în domeniul descurajării nucleare.

Participarea soldaților germani urmează să fie parafată vineri când cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron se vor întâlni la Consiliului franco-german pentru apărare și securitate, care va avea loc la baza aeriană germană Nörvenich.

„Se preconizează încheierea unor acorduri”, a declarat oficialul german citat de Politico. „Printre altele, se va conveni, cel mai probabil, ca, în toamnă, militari germani să participe pentru prima dată la un exercițiu nuclear francez.”

„Progrese semnificative” în relația franco – germană

Evoluția istorică în relația bilaterală a fost anunțată din martie când Macron a anunțat că mai multe țări europene, inclusiv Germania, au convenit să-și intensifice cooperarea în domeniul descurajării nucleare.

Opțiunile celor două state în acest sens variază de la participarea la exercițiul „Poker”, care simulează atacuri nucleare lansate din aer, până la desfășurarea temporară a avioanelor de vânătoare franceze Rafale, dotate cu capacitate nucleară.

Un oficial de la Palatul Élysée a sugerat, de asemenea, că Parisul și Berlinul vor conveni să avanseze în domeniul descurajării nucleare în această săptămână.

„La un an de la discursul de la Île-Longue, se vor înregistra progrese semnificative în ceea ce privește descurajarea proactivă, primele semne urmând să apară (n.r. vineri)”, a declarat acesta reporterilor.

Exercițiile nucleare „Poker” au loc în mod tradițional de patru ori pe an. La fiecare trei luni, zeci de avioane de vânătoare, avioane-cisternă și avioane cu radar ale forțelor aeriene franceze decolează de la baze din toată Franța, se grupează deasupra Oceanului Atlantic, apoi se împrăștie și exersează penetrarea sistemelor de apărare aeriană și lansarea bombelor nucleare pe teritoriul francez.