Germania vrea ca bugetul UE să fie redus cu 400.000.000.000 de euro: „Nu ne permitem”

Germania spune că bugetul UE trebuie să fie mai subțire. Foto: Vladthefool | Dreamstime.com

Germania solicită o reducere de 400 de miliarde de euro din bugetul propus de Comisia Europeană, în valoare de 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, avertizând că „nu ne permitem”, potrivit unui document intern al guvernului consultat marți de Reuters.

Deoarece bugetul UE, denumit Cadrul Financiar Multianual, necesită unanimitate din partea tuturor celor 27 de state membre, opoziția fermă a Germaniei semnalează o bătălie dură în viitor, Berlinul avertizând în document că „în forma actuală, un acord este imposibil”.

În calitate de cel mai mare contribuabil net al UE, Germania este îngrijorată de amploarea propusă a următorului buget pe șapte ani, care reprezintă o creștere semnificativă față de bugetul de 1,3 trilioane de euro pentru perioada 2021-2027.

Berlinul susține că, fie și cu reducerea propusă de 400 de miliarde de euro, bugetul ar fi totuși cu 27% mai mare decât cel actual, ceea ce ar ridica contribuția anuală a Germaniei la peste 50 de miliarde de euro.

Cancelarul Friedrich Merz a îndemnat statele membre să încheie un acord în acest an pentru a asigura certitudinea planificării înainte ca bugetul să intre în vigoare în ianuarie 2028, mai ales în contextul alegerilor importante care se apropie în Franța, Polonia și Italia în 2027.

Țările mai bogate din UE contribuie la buget cu mai mult decât primesc din acesta, în timp ce națiunile mai sărace primesc mai mult decât plătesc.

La fiecare șapte ani, cele două grupuri se luptă acerb pentru a ajunge la un acord unanim, necesar pentru adoptarea bugetului.

Bugetul UE reprezintă modul în care blocul format din 27 de state membre își finanțează toate politicile – de la sprijinirea agricultorilor și dezvoltarea de noi tehnologii până la programele de schimb de studenți și uniformizarea nivelului de trai în toate statele membre.

Foto: Vladthefool | Dreamstime.com