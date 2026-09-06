Germania vrea să își construiască un „scut anti-sabotaj” după tentativa de atac de la aeroportul din Leipzig. Semnalul de alarmă tras de Berlin

Germania pregătește un amplu pachet de măsuri pentru a-și consolida apărarea împotriva atacurilor cu drone, a atacurilor cibernetice și a altor forme de sabotaj rusesc, după tentativa eșuată de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, luna trecută, relatează duminică publicația Bild am Sonntag, conform Reuters.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că atacurile hibride ale Rusiei au devenit „o parte a realității de zi cu zi”.

„Aceste atacuri vor crește, dar ne putem apăra și ne putem proteja”, a spus el, potrivit publicației.

Rusia respinge de mult timp acuzațiile potrivit cărora ar desfășura astfel de operațiuni în Europa Occidentală și a negat implicarea în atacul asupra aeroportului german. Moscova a transmis că va răspunde la ceea ce purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a numit „acțiuni anti-ruse”.

Potrivit informațiilor publicate duminică de Bild am Sonntag, care citează Ministerul german de Interne, planul prevede extinderea capacităților mobile ale poliției pentru apărarea împotriva dronelor. Unități antidronă care pot fi mobilizate rapid ar urma să fie amplasate în orașe pentru a proteja spațiul aerian de deasupra principalelor noduri de transport și a zonelor în care se află instituții guvernamentale.

Companiile care operează infrastructură critică, precum furnizorii de energie și producătorii din industria de apărare, ar urma să primească prin lege dreptul nu doar de a detecta dronele, ci și de a interveni activ pentru a le neutraliza, mai scrie publicația.

Planul prevede și crearea unui scut național de protecție cibernetică, denumit „Cyberdome”, care ar consta într-o rețea de senzori digitali capabili să detecteze și să contracareze tentativele de atac informatic.

Guvernul german intenționează, de asemenea, să extindă utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, a recunoașterii faciale biometrice și a sistemelor de supraveghere video, inclusiv în gări, pentru identificarea persoanelor suspectate că pregătesc acte de sabotaj.

Ministerul german de Interne nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise prin e-mail cu privire la informațiile publicate de ziar.