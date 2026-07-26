Gestul care a înfuriat o țară întreagă. Cât i-a costat pe niște adolescenți italieni scandalul făcut într-un tren din Bangkok

Un videoclip în care mai mulți turiști italieni minori fac gălăgie într-un tren de suprafață a devenit viral în Thailanda, atragând numeroase critici din partea localnicilor, relatează Bangkok Post.

Incidentul a avut loc vineri. O femeie care făcea naveta cu trenul BTS din capitala Thailandei a filmat grupul de adolescenți în timp ce aceștia vorbeau tare, lucru ieșit din comun pentru „Țara Zâmbetelor”.

Ea i-a întrebat de unde sunt, înainte de a le spune că strigătele în tren sunt nepotrivite și subliniind că un astfel de comportament nu este obișnuit în Thailanda.

Turiștii au părut ofensați, iar situația a degenerat. La un moment dat, unul dintre membrii grupului i-a spus femeii: „Ne pare rău că am adus bani în țara voastră”. Ambele părți au lansat injurii și insulte pe tot parcursul videoclipului, înainte ca turiștii să coboare din tren.

Italian tourists were talking loudly while riding the BTS Skytrain in Bangkok. A Thai woman asked them to lower their voices but was met with insults and disparaging remarks.



Sometimes, people who claim to belong to a civilized world actually lack basic human decency.… — DarkSideOfTheMoon (@RadioKaKaKa) July 24, 2026

Internauții au inundat ambasada Italiei cu mesaje furioase

Au urmat valuri de mesaje furioase din partea internauților thailandezi pe pagina de Facebook a ambasadei Italiei din țara asiatică.

Ulterior, ambasada Italiei și-a cerut scuze sâmbătă față de poporul thailandez pentru „comportamentul inadecvat al unui grup de turiști italieni minori”. Mesajul a fost publicat în trei limbi: italiană, engleză și thailandeză. Potrivit misiunii diplomatice, italienii care apăreau în videoclip erau adolescenți care participau la o excursie școlară educativă.

Ambasada și-a închis comentariile la alte postări care nu aveau legătură cu incidentul, după ce thailandezii indignați au luat cu asalt această secțiune. Nemulțumiți, unii dintre internauți și-au vărsat criticile chiar pe conturile de socializare ale premierului italian, Giorgia Meloni.

Adolescenții și-au cerut scuze și au fost amendați

Într-o altă postare de pe pagina de Facebook a ambasadei, un videoclip îi arăta pe patru italieni, printre care și o persoană care apărea în clipul original, cerându-și scuze poporului thailandez și rugându-l să-i ierte.

„Ne pare foarte rău pentru poporul thailandez, deoarece ceea ce am făcut în BTS a fost greșit”, a spus un adolescent italian. „Îmi pare foarte rău pentru comportamentul meu.”

The Embassy of Italy on Saturday apologised to the Thai people over “the inappropriate behaviour of a group of Italian underage tourists” on a BTS Skytrain in Bangkok that generated heated conversations online, while strongly condemning their actions.



A video posted on the… pic.twitter.com/A6AgPO1hVQ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 25, 2026

Și operatorul turistic italian al grupului, TravellingFox, și-a cerut scuze pentru incident, precizând că grupul era format din minori care participau la o excursie de studiu menită să le permită să descopere o nouă cultură, să experimenteze un mediu internațional și să-și dezvolte respectul și deschiderea față de țara gazdă.

Adolescenții nu au scăpat totuși de consecințe. Cinci dintre ei au fost amendați la secția de poliție, unde și-au cerut scuze femeii cu care s-au certat, potrivit The Straits Times. Cei care doar au insultat au fost sancționați cu 1.000 de baht, echivalentul a 38 de dolari, în timp ce persoana care a făcut și un semn obscen a primit o amendă dublă.