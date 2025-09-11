Ghinion pentru UTA Arad: Atacantul s-a accidentat după ce a marcat pentru națională: „Va sta 2-3 luni”

Hakim Abdallah (27 de ani), atacant care a plecat în această vară de la Dinamo București și a semnat cu UTA Arad, s-a accidentat în timpul unui meci disputat în tricoul naționalei din Madagascar.

Malgașul a înscris un gol în victoria obținută în fața reprezentativei din Ciad, scor 3-1, însă a suferit o fractură de claviculă și va lipsi o perioadă îndelungată.

Hakim Abdallah s-a accidentat și va lipsi 2-3 luni

„După gol, Hakim a căzut pe umăr, n-a simțit nimic atunci, nici după ce s-a terminat meciul. Dar, a doua zi a resimțit dureri puternice, a făcut o radiografie și s-a descoperit o fractură de claviculă. Va sta 2-3 luni, chiar nu am idee”, a anunțat Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, înainte de meciul cu FC Argeș, potrivit gsp.ro.

În cele 7 meciuri disputate în tricoul grupării arădene, Abdallah a marcat două goluri, unul dintre ele împotriva lui Dinamo, și a reușit o pasă decisivă.