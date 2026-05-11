Gigant american, prima mișcare în România după preluarea diviziei Honeywell

Gigantul american Protective Industrial Products (PIP), unul dintre cei mai mari producători și furnizori de echipamente individuale de protecție din lume, a închiriat circa 1.000 de metri pătrați de birouri pentru sediul său central din România, în complexul Hermes Business Campus, din Pipera, prima mutare importantă realizată pe piața locală după achiziția diviziei de echipamente individuale de protecție a Honeywell, potrivit surselor Profit.ro.

Noul sediu PIP Romania din Hermes Business Campus are amenajate peste 100 de posturi de lucru, conform estimărilor Profit.ro.

Marile corporații practică o rație de birouri pe angajat de 10-12 metri pătrați. Complexul Hermes Business Campus se află în portofoliul fondului ungar de investiții Adventum.

Angajații din noul sediu al PIP Romania au fost mutați din clădirea de peste drum, denumită BOC, aflată în proprietatea Globalworth, unde Honeywell are închiriată o suprafață de peste 24.000 de metri pătrați. Protective Industrial Products (PIP), aflată în portofoliul fondului de investiții Odyssey Investment Partners, a cumpărat în primăvara anului trecut divizia de echipamente individuale de protecție aparținând Honeywell.

