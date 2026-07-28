Gigant american se extinde puternic în România

Compania americană de outsourcing Concentrix, al doilea cel mai mare furnizor de servicii externalizate din lume, își va muta din această toamnă sediul central din România în complexul Oregon Park, din zona Pipera, în urma uneia dintre cele mai mari tranzacții de închiriere de birouri din acest an, potrivit surselor Profit.ro.

Concentrix, cu acționari precum marile fonduri de investiții ale lumii Vanguard, BlackRock și Groupe Bruxelles Lambert (GBL), a devenit al doilea cel mai mare jucător de pe piața serviciilor externalizate (BPO), după liderul francez Teleperformance, în urma integrării strategice a companiei Webhelp, o tranzacție de 4,8 miliarde de dolari semnată în 2023.

Sediul central din România al Concentrix urmează a fi mutat, începând cu toamna acestui an, într-un nou spațiu de birouri, în suprafață de 5.200 de metri pătrați, din complexul Oregon Park, în care se vor amenaja în jur de 500 de posturi de lucru, potrivit surselor Profit.ro.

Citește mai mult pe Profit.ro