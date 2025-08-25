Gigantul imobiliar chinez Evergrande se retrage de la bursă după o scădere spectaculoasă a acțiunilor

Acțiunile gigantului imobiliar chinez Evergrande au fost retrase luni de pe piața bursieră din Hong Kong, după mai bine de un deceniu și jumătate de tranzacționare, scrie BBC.

Aceasta marchează o piatră de hotar sumbră pentru ceea ce a fost cândva cea mai mare firmă imobiliară din China, cu o evaluare la bursă de peste 50 de miliarde de dolari. Asta se întâmpla înainte de prăbușirea spectaculoasă a companiei sub greutatea datoriilor uriașe.

Experții spun că radierea de pe bursă era inevitabilă. „Odată ce firma este retrasă de pe listă, nu există cale de întoarcere”, spune Dan Wang, director pentru China la firma de consultanță în risc politic Eurasia Group.

Ce s-a întâmplat cu Evergrande?

Acum doar câțiva ani, Evergrande Group era un exemplu strălucit al miracolului economic al Chinei.

Fondatorul și președintele său, Hui Ka Yan, a pornit modest în China rurală și a ajuns în fruntea listei Forbes a celor mai bogați oameni din Asia în 2017.

Averea sa a scăzut vertiginos de atunci de la aproximativ 45 de miliarde de dolari în 2017 la mai puțin de un miliard, căderea sa în dizgrație fiind la fel de masivă ca cea a companiei sale.

În martie 2024, Hui a fost amendat cu 6,5 milioane de dolari și interzis pe viață de pe piața de capital din China pentru că firma sa și-a supraevaluat veniturile cu 78 de miliarde de dolari.

Lichidatorii analizează, de asemenea, dacă pot recupera numerar din bunurile personale ale lui Hui.

La momentul prăbușirii sale, Evergrande avea aproximativ 1.300 de proiecte în dezvoltare în 280 de orașe din China.

Imperiul întins includea și un producător de mașini electrice și cea mai de succes echipă de fotbal din China, Guangzhou FC, care a fost eliminată din liga de fotbal la începutul acestui an, după ce nu a reușit să-și achite datoriile.

Evergrande a fost construit cu bani împrumutați – circa 300 de miliarde de dolari, ceea ce i-a adus titlul de neinvidiat de cel mai îndatorat dezvoltator imobiliar din lume.

Problemele au apărut după ce Beijingul a introdus noi reguli în 2020 pentru a controla sumele pe care marii dezvoltatori o puteau împrumuta.

Noile măsuri au determinat Evergrande să ofere proprietățile sale la reduceri majore pentru a se asigura că intră banii necesari pentru a menține afacerea pe linia de plutire.

Având dificultăți în a-și achita dobânzile, firma a intrat în curând în incapacitate de plată, iar Înalta Curte din Hong Kong a ordonat lichidarea companiei în ianuarie 2024.

Acțiunile Evergrande au fost amenințate cu radierea de la bursă încă de atunci, deoarece au fost suspendate de la tranzacționare în urma hotărârii judecătorești.

Până în acel moment, criza care cuprindea firma ștersese peste 99% din evaluarea sa de pe piața bursieră.

Ordinul de lichidare a venit după ce compania nu a putut oferi un plan fezabil pentru a scăpa de datorii de miliarde de dolari.

La începutul acestei luni, lichidatorii au dezvăluit că datoriile Evergrande se ridică la 45 de miliarde de dolari și că până acum a vândut active în valoare de doar 255 de milioane de dolari. De asemenea, au spus că o revizuire completă a afacerii „este imposibilă”.

„Radierea de la bursă este cu siguranță simbolică, dar este o piatră de hotar”, spune dna Wang.

Tot ce rămâne de știut este ce creditori sunt plătiți și cât pot obține în procesul de faliment, spune profesorul Shitong Qiao de la Universitatea Duke.

Următoarea audiere pentru lichidare urmează să aibă loc în septembrie.

Cum a fost afectată economia Chinei?

China se confruntă cu o serie de probleme majore, inclusiv tarifele impuse de președintele american Donald Trump, datoria publică locală ridicată, cheltuielile slabe ale consumatorilor, șomajul și o populație îmbătrânită.

Însă experții spun că prăbușirea Evergrande, împreună cu problemele grave cu care se confruntă alți dezvoltatori, a lovit cel mai puternic țara.

„Scăderea pieței imobiliare a fost cel mai mare impediment pentru economie și motivul principal pentru care consumul este suprimat”, spune dna Wang.

Acest lucru este deosebit de problematic, deoarece industria reprezenta aproximativ o treime din economia chineză și era o sursă majoră de venit pentru administrațiile locale.

„Nu cred că China a găsit o alternativă viabilă pentru a-și susține economia la o scară similară”, spune profesorul Qiao.

Criza imobiliară a dus la „concedieri masive” din partea dezvoltatorilor puternic îndatorați, afirmă Jackson Chan de la platforma de cercetare a piețelor financiare Bondsupermart.

Mulți angajați din industria imobiliară care și-au păstrat locurile de muncă au suferit reduceri salariale substanțiale, adaugă el.

Criza are, de asemenea, un impact major asupra multor gospodării, deoarece acestea tind să își investească economiile în proprietăți imobiliare.

Având în vedere scăderea prețurilor locuințelor cu cel puțin 30%, multe familii chineze au văzut cum economiile lor scad în valoare, spune Alicia Garcia-Herrero, economist-șef pentru Asia Pacific la banca franceză Natixis.

„Asta înseamnă că sunt mai puțin predispuși să cheltuiască și să investească”, adaugă ea.

Ca răspuns, Beijingul a anunțat o serie de inițiative menite să revitalizeze piața imobiliară, să stimuleze cheltuielile de consum și să impulsioneze economia în general.

Acestea variază de la măsuri de sprijinire a noilor proprietari de locuințe și a pieței bursiere, până la stimulente pentru cumpărarea de mașini electrice și bunuri de uz casnic.

În ciuda sutelor de miliarde de dolari pe care Beijingul le-a investit în economie, creșterea economică cândva fulgerătoare a Chinei s-a redus la „în jur de 5%”.

Deși majoritatea țărilor occidentale ar fi mai mult decât mulțumite de acest lucru, este lent pentru o țară care a înregistrat o creștere de peste 10% pe an chiar în 2010.

S-a terminat deja criza imobiliară din China?

Pe scurt, probabil că nu.

Chiar dacă Evergrande continuă să acapareze titlurile ziarelor, alte câteva firme imobiliare chineze se confruntă în continuare cu provocări majore.

La începutul acestei luni, China South City Holdings a primit un ordin de lichidare din partea Înaltei Curți din Hong Kong, fiind astfel cel mai mare dezvoltator imobiliar forțat să intre în lichidare de la Evergrande încoace.

Între timp, gigantul imobiliar rival Country Garden încă încearcă să obțină o înțelegere cu creditorii săi pentru a șterge datoria restantă de peste 14 miliarde de dolari.

După o serie de amânări, următoarea audiere de lichidare a Înaltei Curți din Hong Kong urmează să aibă loc în ianuarie 2026.

Deși guvernul chinez a luat o serie de măsuri pentru a consolida piața imobiliară și a sprijini economia în ansamblu, nu a intervenit direct pentru a salva dezvoltatorii.

Dl. Chan spune că aceste inițiative par să aibă un impact pozitiv asupra pieței imobiliare: „Credem că am atins punctul de jos și că ar trebui să avem o redresare lentă.

Gigantul de investiții de pe Wall Street, Goldman Sachs, a avertizat în iunie că prețurile proprietăților din China vor continua să scadă până în 2027.

Wang este de acord și estimează că piața imobiliară din China, aflată în dificultate, va „atinge fundul” în aproximativ doi ani, când cererea va ajunge în sfârșit la nivelul ofertei.

Beijingul a transmis un „mesaj clar cu privire la intenția sa de a nu salva sectorul imobiliar”, adaugă dna Wang.

Guvernul chinez a avut grijă să evite genul de măsuri care ar putea încuraja comportamente riscante în continuare din partea unei industrii deja puternic îndatorate.

Și, în timp ce în perioadele de boom economic, piața imobiliară a fost un motor cheie al creșterii economice a Chinei, prioritățile Partidului Comunist aflat la guvernare sunt acum în alte locuri.

Președintele Xi Jinping se concentrează mai mult pe industriile de înaltă tehnologie, precum energia regenerabilă, mașinile electrice și robotica.

După cum spune dna Wang, „China se află într-o tranziție profundă către o nouă eră a dezvoltării”.