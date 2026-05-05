Gigi Becali, previziune cu puțin timp înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR. „Ce să facă, mă? Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare”

Patronul FCSB a anunțat marți că va vota moțiunea de cenzură contra guvernului Bolojan, dar a lansat noi săgeți contra AUR și a liderului formațiunii, George Simion.

„Votăm moțiunea. Normal, de aia am venit, ca să votez moțiunea, altfel de ce veneam? Dar să vedem dacă… să vedem, se ține de cuvânt? Eu cred că trece. V-am spus de George Simion, nu? Se ține de cuvânt? Niciodată nu știi”, a declarat Gigi Becali pe holurile Parlamentului, relatează Digi 24.ro.

Ales pe listele AUR, Becali e parlamentar independent, după un conflict cu Simion.

Patronul FCSB a fost întrebat și dacă AUR va ajunge la guvernare. „Ce să facă, mă? Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare”, a răspuns Becali.