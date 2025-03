Gigi Becali, supărat pe colegii din AUR care au fost la protestele din fața BEC: „Nu aș da nici mâna cu ei”

Omul de afaceri George Becali, deputat din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), i-a criticat marți pe colegii deputați din formațiune care au participat la protestul desfășurat duminică în Centrul Vechi al Capitalei, afirmând că nu ar da nici mâna cu aceștia și nici nu i-ar mai considera parlamentari, scrie Agerpres.

Întrebat în legătură cu prezența la protest a unor parlamentari ai AUR, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a interzis candidatura lui Călin Georgescu, și dacă va propune sancționarea lor în partid, Becali a spus: „Eu nu pot să cer sancționarea lor, eu sunt Becali, dar nu am putere în partid”.

„Eu, dacă îi cunosc, să nu se supere, nu aș da nici mâna cu ei, nici nu i-aș mai băga în seamă și nici nu i-aș mai considera ca ei fiind parlamentari în Parlamentul României. Cum să faci așa ceva? Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că mi-a fost jenă când am văzut: sunt deputat în Parlamentul României, sunt cutare, își spunea și numele, că tu, dacă ești deputat în Parlamentul României, stai în Parlamentul României și respectă tu prima dată legea. Și chiar o chestiune nedreaptă dacă este, trebuie să o respecți, că așa a hotărât judecătorul”, a adăugat Becali.

El a susținut că parlamentarii trebuie să respecte mai întâi legea, nu să arunce cu „petarde”.

„Eu am făcut pușcărie și am ieșit din pușcărie și ce să fac acum? Să mă iau la bătaie cu judecătorii? Am respectat hotărârea și cu asta basta. Dacă ești parlamentar, respectă tu întâi legea, nu te duce să faci, să arunci cu petarde. Asta este părerea mea, e problema lor, probabil se va supăra pe mine și partidul, dar asta este părerea mea. Dacă vrei să fii deputat, fii deputat”, a afirmat George Becali.

Cinci deputați AUR, chemați la Parchet

Cinci deputați AUR au fost citați, marți, la Parchetul General, a anunțat liderul formațiunii, George Simion, care a denunțat acțiunea Parchetului ca fiind o „nouă demonstrație de abuz și intimidare politică”.

Potrivit unor surse judiciare, deputații au fost chemați pentru a da explicații în legătură cu implicarea lor în violențele împotriva jandarmilor în timpul protestului desfășurat duminică în Centrul Vechi al Capitalei.

Printre cei chemați la Parchet se află deputații Răzvan Biro, Mihai Bogdan Negoescu, Tiberiu Claudiu Bârstan și Daniel Cătălin Ciornei.

Trei dintre aceștia au fost deja audiați.

De altfel, deputații Claudiu Bârstan și Daniel Ciornei au participat duminică seară la protestul organizat lângă sediul Biroului Electoral Central, ei postând înregistrări de la fața locului.

După ce BEC a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, susținătorii acestuia s-au luat la bătaie cu jandarmii, au incendiat mai multe bunuri și au răsturnat o mașină a postului de televiziune Digi24.

Răzvan Biro: Noi nu am încurajat niciodată astfel de acţiuni

Deputatul AUR Daniel Răzvan Biro a declarat, marţi, la ieşirea de la audieri, că a fost citat în calitate de martor pentru a prezenta ceea ce s-a întâmplat în cazul violenţelor de duminică seară.

El a povestit că era în spatele nucleului de oameni şi, când dădea să plece, au început bubuituri. Biro a mai spus și că reprezentanții AUR nu au încurajat niciodată astfel de acţiuni.

Deputatul AUR a declarat după audieri că a fost prezent pentru scurt timp în acel loc. „Dacă tot e vorba de aşa zisă organizare şi implicare a noastră, a parlamentarilor de la AUR, în organizare, aşa bine am fost organizaţi încât nici măcar de prezenţa celorlalţi colegi nu ştiam acolo. A fost o chestiune cât se poate de simplă şi normală”, a precizat el. Biro a adăugat că aceste incidente pot izbucni în orice fel de context.

„Din ceea ce am observat eu la faţa locului, am putut observa că este un miting spontan, care a pornit, propriu-zis, de la acea decizie a Biroului Electoral Central de a bloca şi respinge candidatura”, a mai spus deputatul, citat de News.ro

Despre afirmaţiile liderului AUR, George Simion, că judecătorii ar trebui „jupuiţi de vii”, Daniel Biro a precizat că Simion a clarificat clar poziţia dânsului.

„Nu sunt purtător de cuvânt al domnului Simion şi cred că dânsul vă poate spune. Eu nu pot comenta declaraţiile altui coleg. Eu vă spun ce poziţie am eu, în calitate de deputat. Nu comentez declaraţiile altor colegi”, a arătat el.

Daniel Biro a mai spus că nu ştia că vor începe violenţe la mitingul de duminică din fața BEC. „Nu, de unde să ştiu că sunt violențe? Nu am plecat cu mult înainte, că şi eu era să fiu prins la mijloc. Eram în spatele nucleului de oameni, eu dădeam să plec, când au început bubuituri. Nu ştiu să vă descriu zona. Eu nu am pătruns foarte mult în nucleul de protestatari. Am fost acolo, am făcut o transmisiune live, am văzut că erau proteste paşnice în acea fază iniţială şi când am dat să plec din afara acelui perimetru, am auzit o bubuitură şi m-am întors. Nu am văzut ce s-a întâmplat propriu-zis, nu am văzut cordonul de jandarmi în fază iniţială”, a povestit Biro.

„Apoi, toţi oamenii am văzut că au fugit şi s-au panicat, în momentul în care eu am încercat, separat, să mă duc, să intru în contact cu cineva dintre jandarmi, să spun că este un pericol ca oamenii să se calce propriu-zis în picioare pentru că spaţiul era foarte îngust”, a completat el.

Deputatul AUR a mai afirmat că procurorii l-au chemat în calitate de martor.

„M-au citat în calitate de martor, să ne expunem viziunea asupra a ceea ce s-a întâmplat. Nu încurajăm astfel de violenţe. După cum bine ştiţi, AUR a organizat nenumărate proteste la care n-a existat absolut niciun astfel de incident. Drept urmare, noi nu am încurajat niciodată astfel de acţiuni şi nici nu le încurajăm”, a subliniat Daniel Biro.

Trei dintre protestatarii implicați în violențele de la BEC, reținuți de procurori

Trei bărbați care au participat la violențele de duminică seară din fața Biroului Electoral Central au fost reținuți de procurori, fiind acuzați că au agresat jandarmi și că au răsturnat și au distrus mașina postului Digi24, a anunțat marți Parchetul General.

„În baza probelor administrate s-a stabilit că în noaptea de 9-10 martie 2025 cei trei bărbați, cu vârste de 43, 48 și 50 de ani, au exercitat acte de violență îndreptate împotriva dispozitivelor de jandarmi desfășurate în Centrul Vechi cu ocazia protestelor din fața sediului Biroului Electoral Central, precum și acte de distrugere asupra unei autoutilitare aparținând unui post de televiziune, iar prin aceasta au tulburat ordinea și liniștea publică”, a transmis Parchetul General.

Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie duși la Judecătoria Sectorului 3, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Poliția a transmis, luni, că șapte protestatari care au fost scoși duminică seara din mulțime de către jandarmi au fost duși la secțiile de poliție, în timp ce 13 jandarmi au fost răniți.

Autoritățile au mai anunțat că au deschis două dosare penale pentru distrugerile provocate în Centrul Vechi și pentru ultraj.