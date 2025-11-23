Ginerele lui Trump, parte din delegația americană la Geneva. Jared Kushner a fost implicat în diplomația SUA și în alte momente-cheie

Ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, face parte din delegaţia Statelor Unite care discută la Geneva, în Elveția, cu oficialii ucraineni și europeni asupra planului de pace elaborat de administrația de la Washington pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

Jared Kushner a jucat un rol cheie în anumite momente ale diplomaţiei SUA în Orientul Mijlociu dar şi în alte părţi, atât în timpul primului cât şi în cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, punctează News.ro citând postul american CNN.

Administraţia Trump a accelerat procesul de negociere a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina în săptămânile care au urmat după acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, la care Jared Kushner a contribuit, de asemenea, ca mediator.

Delegaţia americană la tratativele de pace de la Geneva este condusă de secretarul de stat Marco Rubio.

Printre ceilalţi membri se numără emisarul special Steve Witkoff, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, consilierul Departamentului de Stat Mike Needham, comandantul NATO Alexus Grynkewich, consilierul adjunct pentru securitate naţională Andy Baker şi diplomatul american de rang înalt în Ucraina, Julie Davis.