Giorgia Meloni, indignată de sentința unei judecătoare privind protestele violente din Milano: „O decizie rușinoasă”

O judecătoare din Italia a dispus eliberarea unui cercetător universitar acuzat de poliție că a contribuit la organizarea protestelor din această lună, decizie care a înfuriat-o pe Giorgia Meloni, șefa guvernului de la Roma, care a catalogat decizia drept „rușinoasă”, informează Reuters.

Youssef Siher (30 de ani), un absolvent de studii în geopolitică cu origini marocane, a fost reținut pe 24 octombrie de către procurorii din Milano, fiind acuzat de instigare la comiterea de infracțiuni, în scop terorist..

Însă judecătoarea Tiziana Landoni a respins acuzațiile procurprilor care încercaseră să-l descrie pe Siher ca un militant periculos, afirmând că ancheta a fost una defectuoasă.

„Nu există temeiuri serioase pentru a crede că a comis faptele de care este acuzat și nici nu există riscul fugii sale”, a scris Landoni în sentința care l-a vizat pe Siher.

„O umilință insuportabilă”

Procurorii nu au comentat deocamdată decizia instanței, însă Giorgia Meloni a reacționat cu rapiditate.

„Cred că este o umilință insuportabilă a muncii poliției și anchetatorilor. Chiar nu știu cum un stat normal poate proteja oamenii cumsecade în fața acestor decizii luate de anumite segmente ale sistemului judiciar”, a spus Meloni într-un clip postat pe rețelele sociale.

Una decisione vergognosa https://t.co/8FqtPeTdiH — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 28, 2026

Poliția italiană l-a identificat pe Siher drept administratorul grupului de Telegram „Mișcarea 17 Octombrie”, care a fost creată după protestele violente din Milano.

Potrivit mandatului de arestare, Siher a publicat ceea ce anchetatorii au numit „conținut subversiv” și mesaje care au invitat la proteste pe 24 octombrie cu scopul comiterii de acte contrare ordinii publice.

Pe de altă parte, Landoni a spus că aceste comentarii au fost postate de către alți membri ai grupului, nu de către Siher. „Nu a încurajat și nu a susținut acțiunile violente promovate de acei utilizatori”, a scris judecătoarea.

Cazul este urmărit în Italia pentru că procurorii au invocat o nouă infracțiune introdusă de către guvernul Meloni luna trecută.

Noua infracțiune poate fi pedepsită cu închisoare de la 4 la 12 ani pentru organizatorii de grupuri care, în timp ce iau parte la demonstrații publice, periclitează siguranța publică sau provoacă daune materiale.

Arestarea lui Siher a provocat îngrijorare printre unii avocați italieni, iar alți critici au menționat expunerea mediatică foarte amplă a cazului, de către unele publicații care l-au descris ca fiind vinovat și dezvăluind informații detaliate despre viața și familia acuzatului.