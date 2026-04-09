Giorgia Meloni recunoaşte că SUA şi Europa trec printr-o perioadă „deosebit de dificilă” în relația lor

Relațiile dintre SUA și Europa traversează „o perioadă deosebit de dificilă”, a avertizat joi premierul italian Giorgia Meloni, care a dat asigurări că dorește să „lucreze pentru a menține unite cele două maluri ale Atlanticului”, dar cerând totuși Europei să-și consolideze independența, informează France Presse, conform Agerpres.

„Este incontestabil că traversăm o perioadă deosebit de dificilă în relațiile dintre Europa și Statele Unite”, a spus Meloni într-un discurs de politică generală în fața parlamentarilor.

Indignarea președintelui american în fața refuzului aliaților europeni din NATO de a participa la războiul contra Iranului a sporit temerile că Donald Trump ar putea retrage SUA din alianța militară creată după Al Doilea Război Mondial.

„Dar de asemenea este incontestabil că administrația americană actuală a accelerat o traiectorie anunțată de administrațiile precedente: un dezinteres progresiv față de Europa în beneficiul competiției mondiale cu China, făcând astfel din Indo-Pacific o axă geostrategică prioritară”, a adăugat șefa guvernului italian.

Giorgia Meloni, care deseori și-a asumat un rol de mediator între pozițiile europene și americane, a pledat pentru „realizarea unei autonomii strategice echilibrate ce reduce gradual dependențele noastre și pentru o capacitate de apărare ce nu ne face dependenți de aliații noștri americani”.

Ea a mai spus că și-a exprimat clar dezacordul față de poziția SUA privind taxele vamale în relația cu Europa și că a apărat importanța NATO.

În virtutea unor acorduri mai vechi, Italia găzduiește câteva din principalele baze militare americane din Europa, dar utilizarea acestora pentru misiuni de luptă trebuie să fie notificată guvernului italian. La finalul lunii martie, guvernul Meloni a refuzat aterizarea avioanelor militare americane la baza Sigonella (Sicilia), fără a preciza motivul.