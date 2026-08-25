Goeleta ştiinţifică Tara, victima unui jaf armat în Papua Noua Guinee. „Mai mult sperietură”

Goeleta ştiinţifică franceză Tara, aflată în misiune în Oceanul Pacific, a fost atacată de bărbaţi înarmaţi, care au furat computere şi telefoane mobile în timp ce vasul era ancorat în proximitatea coastelor din Papua Noua Guinee, a anunţat marţi fundaţia care administrează nava, citată de AFP.

„A fost mai multă sperietură decât pagubă”, a declarat Romain Troublé, directorul Fundaţiei Tara Ocean.

După trei luni petrecute studiind coralii din Papua Noua Guinee, goeleta franceză era ancorată lângă oraşul Wewak din nordul acestei ţări, în noaptea de 20 spre 21 august, când aproximativ 10 bărbaţi au urcat la bordul navei, relatează Agerpres.

Înarmaţi cu cuţite şi puşti, atacatorii au furat şase computere şi un smartphone – bunuri evaluate la o sumă cuprinsă între 25.000 şi 40.000 de euro – înainte de a fugi la bordul unei bărci cu motor.

„Deşi şocaţi, toţi cei aflaţi la bord sunt teferi şi nevătămaţi, cu excepţia unei persoane care a suferit câteva leziuni superficiale”, a precizat Fundaţia Tara Ocean într-un comunicat.

„Echipajul a dat dovadă de mult calm”, a apreciat Romain Troublé.

Velierul a părăsit ţara în ziua următoare, aşa cum era prevăzut, îndreptându-se spre arhipelagul Palau. „Toate datele misiunii au fost salvate. Nu s-a pierdut nimic”, a adăugat Romain Troublé.

Ce studiază cercetătorii în această misiune

Goeleta urmează să traverseze apele „Triunghiului de Corali” – o regiune cu o suprafaţă de 5,7 milioane de kilometri pătraţi, delimitată de Filipine, Malaezia şi Papua Noua Guinee – până în anul 2027, pentru a studia rezilienţa recifelor de corali în faţa încălzirii climei globale.

A fost asigurat sprijin psihologic pentru cei 10 membri ai echipajului care se aflau la bord în timpul atacului. Aceştia vor fi înlocuiţi, aşa cum era deja prevăzut, în timpul escalei din Palau.

Este pentru prima dată în ultimii 23 de ani şi după „aproximativ 500.000 de kilometri parcurşi” când goeleta cade victimă unui astfel de atac, potrivit lui Romain Troublé, care a descris incidentul drept un „act de jaf”.

În dreptul internaţional, actele de jaf armat sunt furturi comise cu arma în mână în apele teritoriale ale unui stat, spre deosebire de actele comise în marea liberă, care ţin de piraterie.

Ministrul delegat însărcinat cu Francofonia, Éléonore Caroit, şi-a exprimat pe reţeaua de socializare X „solidaritatea cu echipajul goeletei Tara, victimă a unui jaf armat”. „Mă bucur să aflu că sunt teferi şi nevătămaţi, în drum spre Palau”, a adăugat ea.