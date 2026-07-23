Google a fost amendată de UE cu 1 miliard de dolari: „Este o decizie foarte importantă”

UE a aplicat joi companiei Google amenzi în valoare totală de 890 de milioane de euro (1 miliard de dolari) pentru încălcări ale concurenței în domeniul căutărilor online și în cadrul magazinului de aplicații Google Play, riscând astfel o nouă criză pe relația cu Washingtonul, transmite AFP.

Această sumă totală reprezintă cea mai mare sancțiune pronunțată de Bruxelles împotriva unei companii în temeiul Regulamentului european privind piețele digitale (DMA), o lege europeană puternică menită să combată abuzurile de poziție dominantă ale giganților din domeniul tehnologiei.

Mai exact, Google a fost sancționată cu 460 de milioane de euro pentru că și-a favorizat propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare Google Search.

La aceasta se adaugă o a doua amendă de 430 de milioane de euro, pentru că a împiedicat dezvoltatorii care utilizează magazinul său de aplicații, Play Store, să direcționeze clienții către alte magazine virtuale.

„Este o decizie foarte importantă”, a afirmat vicepreședinta Comisiei responsabilă cu domeniul digital, Henna Virkkunen, subliniind că aceasta vizează „asigurarea unor condiții de concurență echitabile” pentru toate întreprinderile online.

Google: Suntem obligați să scoatem funcții apreciate

Gigantul tehnologic american a criticat această decizie, care, în opinia sa, va duce la deteriorarea unor servicii care sunt apreciate de utilizatorii de internet.

„Pentru a ne conforma, suntem obligați să eliminăm funcționalitățile de căutare în timp real pe care europenii le apreciază, precum afișarea prețurilor în timp real și disponibilitatea directă a hotelurilor, zborurilor și restaurantelor, și să eliminăm măsurile de protecție în materie de securitate de pe Google Play”, a afirmat Kent Walker, președintele departamentului de afaceri globale al Google.

Această nouă sancțiune riscă să alimenteze furia Washingtonului împotriva reglementărilor digitale europene, pe care administrația Trump le acuză că vizează în mod nedrept giganții americani din acest sector.

În acest sens, 25 de parlamentari republicani i-au scris săptămâna aceasta lui Donald Trump pentru a-i cere să ia măsuri de represalii împotriva UE, în cazul în care aceasta ar continua să aplice „legi, politici sau practici discriminatorii în sectorul digital”.

„Avem datoria de a ne asigura că legile adoptate de instituțiile noastre suverane sunt aplicate și respectate pe deplin”, a subliniat Teresa Ribera, comisarul european pentru concurență.

Google: „E o degradare a produselor”

După ce a desfășurat o anchetă începută în 2024, Bruxellesul a concluzionat că Google a acordat un tratament preferențial propriilor servicii de comparare a prețurilor biletelor de avion sau a hotelurilor în motorul său de căutare, în detrimentul concurenților săi.

În plus, Comisia Europeană reproșează Google că a practicat „antisteering” în cadrul Google Play. O practică interzisă de DMA, care constă în împiedicarea dezvoltatorilor de a promova alte magazine de aplicații.

Compania, care a propus sau a introdus deja măsuri pentru a încerca să respecte DMA, va trebui să se conformeze acestei decizii în termen de 60 de zile, sub sancțiunea unor amenzi suplimentare.

Google contestă aceste concluzii. Grupul susține că rezultatele sale de căutare îmbogățite răspund unei cereri a utilizatorilor de internet și critică modul în care DMA este aplicat de Bruxelles.

„Nu este vorba de o concurență loială, ci de o degradare a produselor, dictată de un grup restrâns de reclamanți motivați de propriile interese, în detrimentul întreprinderilor și al consumatorilor europeni”, a declarat Kent Walker, adăugând că „regulamentul ar trebui să îmbunătățească produsele, nu să le facă mai puțin bune”.