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Actualitate

Google lansează Fitbit Edge, brățara premium concepută pentru fitness și sănătate. Cât costă și ce funcții are

Vladimir Ionescu
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Google a prezentat o brățară de fitness premium, Fitbit Edge, care are aspectul unui smartwatch grație ecranului, deși este un gadget conceput special pentru sport.