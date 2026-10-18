Google lansează Fitbit Edge, brățara premium concepută pentru fitness și sănătate. Cât costă și ce funcții are

Google a prezentat o brățară de fitness premium, Fitbit Edge, care are aspectul unui smartwatch grație ecranului, deși este un gadget conceput special pentru sport.

Dispozitivul costă 179,99 de euro și este disponibil în patru culori, denumite Obsidian, Canyon, Fog, Olive. Google a deschis deja precomenzile, iar livrările vor începe pe 27 octombrie.

O ediție specială Stephen Curry, numită după jucătorul profesionist de baschet și consilier al Google, este oferită la 219,99 euro.

Edge îi succede lui Fitbit Charge 6, lansat în 2023, care în România se găsește în prezent la prețuri ce pornesc de la circa 100 de euro.

Noua brățară are o baterie înlocuibilă, o premieră pentru Fitbit, cu o autonomie declarată de o săptămână și care se poate reîncărca în cinci minute cât pentru o zi de utilizare.

Printre noutăți se mai numără detectarea automată a antrenamentelor, un altimetru și funcții de wellness precum monitorizarea proactivă a sănătății și posibilitatea de a urmări modificările rezistenței la insulină, potrivit Bloomberg, citată de The Seattle Times.

Diagonala ecranului este de 3,4 centimetri.

Un antrenor de fitness bazat pe AI

Deși aplicația de sănătate a Google poate fi folosită gratuit, trecerea la Google Health Premium, pentru 8,99 euro pe lună, deblochează funcții mai avansate, inclusiv un antrenor de fitness bazat pe inteligență artificială (AI), care oferă informații despre somn și recomandări personalizate.

Cumpărătorii Fitbit Edge vor primi trei luni de serviciu plătit fără costuri suplimentare.

Funcția Health Coach este alimentată de modelul de inteligență artificială Gemini al Google, însă brățara nu dispune de difuzor și nici de microfon pentru interacțiuni vocale direct pe dispozitiv. Astfel, se păstrează o distincție clară față de mai scumpul Pixel Watch 5.

Edge îi succede lui Fitbit Charge 6, lansat în 2023 cu un ecran la fel de înalt. Google a anunțat că va renunța la gama Charge pentru a se concentra pe Edge, Pixel Watch și Fitbit Air, brățara fără ecran pe care a prezentat-o în mai, odată cu aplicația Google Health revizuită complet.

Pe lângă sporturile obișnuite, detectarea automată a antrenamentelor pe Edge se aplică și activităților care nu se încadrează în definiția tipică a exercițiului fizic, cum ar fi treburile casnice sau împingerea unui cărucior.

Alte funcții ale Fitbit Edge

Dispozitivul dispune de mai multe instrumente de sănătate standard pentru majoritatea smartwatch-urilor și brățărilor de fitness premium, inclusiv monitorizarea continuă a frecvenței cardiace și capacitatea de a detecta ritmurile neregulate. Poate trimite alerte atunci când înregistrează schimbări semnificative ale frecvenței cardiace.

Odată cu Edge, Google a preluat și câteva funcții premium din gama Pixel Watch, inclusiv Health Guardian, care semnalează modificările semnelor vitale și urmărește schimbările rezistenței la insulină, un marker asociat cu prediabetul și diabetul de tip 2.

Edge are în interior un senzor de temperatură a pielii și un chipset GPS actualizat, care promite o precizie cu 40% mai bună la antrenamentele în aer liber.

Google oferă o gamă variată de curele pentru Fitbit Edge, inclusiv Metal Links și o variantă Magnet Band, pentru un aspect mai elegant, precum și altele mai potrivite pentru sport.

FOTO: Tero Vesalainen | Dreamstime.com