Google Search vs. ChatGPT: cum e mai bine să căutăm informații, în ediția de pe 1 aprilie a newsletterului Good Tech

În ultimul an, AI-ul a început să intre direct în paginile de căutare, iar Google integrează răspunsuri sintetizate prin AI Overview. Rezultatul? Tot mai puțini oameni mai ajung pe site-urile originale. În ediția de mâine a newsletterului Good Tech, ne uităm la cum e mai bine să căutăm informațiile pe net și ce consecințe are faptul că tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială.

Până recent, acesta era unul dintre cele mai comune reflexe din lume: voiai să afli ceva, deschideai Google. „Dă un Google” a devenit de altfel printre cele mai folosite expresii și în limba română după ce în engleză „to google” a devenit efectiv un verb. Numai că, între timp, am avut parte de o schimbare majoră. Azi, în fața aceleiași curiozități, ai încă o opțiune care concurează serios cu Google: AI-ul.

Google îți dă o listă de linkuri și te lasă să-ți faci singur drumul printre ele. AI-ul îți dă direct un răspuns, deja sintetizat, deja explicat. Unul te pune la muncă, celălalt îți scurtează procesul. Tentația e evidentă. ChatGPT îți face viața mai ușoară decât Google.

Și nici Google nu a stat pe loc. În ultimul an, a început să integreze masiv AI-ul direct în motorul de căutare, prin Gemini. Dacă ai căutat recent ceva, probabil ai văzut deja acel răspuns generat automat, afișat deasupra linkurilor clasice, practic un fel de mini-articol care încearcă să-ți dea un răspuns rapid.

Google încearcă să combine cele două lumi: să rămână o bibliotecă de linkuri, dar să devină și un AI care îți explică lucrurile pe loc.

Asta complică și mai mult alegerea. Însă cred că poate o întrebare bună nu mai e neapărat „unde caut?”, ci „ce fel de răspuns am nevoie?”. Pentru că, în funcție de asta, alegerea corectă poate să devină evidentă. În ediția de mâine a Good Tech, încercăm să găsim răspunsuri.