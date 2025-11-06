Google vrea să construiască un centru de date de importanță strategică pe o insulă minusculă unde populația de crabi o depășește pe cea a oamenilor

Crab fotografiat într-o zonă de pe Insula Crăciunului cu vedere la Golful Flying Fish, FOTO: Suzanne Long / Alamy / Profimedia

Google intenționează să construiască un mare centru de date pentru inteligență artificială (AI) pe o insulă izolată a Australiei din Oceanul Indian – Insula Crăciunului – după semnarea unui acord de cloud cu Departamentul australian al Apărării la începutul acestui an, arată documente analizate de Reuters și interviuri realizate de agenția de presă cu oficiali locali.

Insula cu o suprafață de 135 km² este cunoscută mai ales pentru centrul de detenție în care sunt ținuți solicitanți de azil până la procesarea dosarelor lor și pentru migrația anuală a milioanelor de crabi roșii.

Ea a suferit până recent recent din cauza unei infrastructuri de telecomunicații slabe, iar cei 1.600 de locuitori ai săi duc lipsă de oportunități de angajare.

Planurile pentru centrul de date de pe această insulă minusculă, situată la 350 km sud de Indonezia, nu au fost făcute publice până acum, iar multe detalii, inclusiv dimensiunea estimată, costurile și posibilele utilizări, rămân secrete.

Însă Steve Pereira, președintele Consiliului Local al Insulei Crăciunului, a declarat pentru Reuters că administrația sa analizează impactul asupra comunității al centrului de date propus, înainte de a acorda aprobarea finală pentru construcție.

„Există susținere, atâta timp cât acest centru de date aduce beneficii comunității prin infrastructură, locuri de muncă și valoare economică adăugată pentru insulă”, afirmă el.

Puținele drumuri de pe Insula Crăciunului sunt închise în timpul sezonului de migrație a crabilor, FOTO: Parks Australia / AP / Profimedia Images

Insula are o importanță militară strategică

Două surse de pe Insula Crăciunului și o sursă din domeniul apărării au afirmat că centrul de date ar avea un avantaj comercial pentru Google datorită poziției sale în Oceanul Indian, între Africa, Asia și Australia, pe lângă potențialele sale utilizări pentru apărare.

Experții militari consideră la rândul lor că o astfel de instalație ar fi un atu valoros pe insulă, care este din ce în ce mai mult privită de oficialii din domeniul apărării ca o linie strategică de primă importanță în monitorizarea activității submarinelor chineze și a altor nave militare în Oceanul Indian.

Oficiali ai administrației locale din Insula Crăciunului au declarat pentru Reuters că Google poartă negocieri avansate pentru a concesiona un teren în apropierea aeroportului insulei, pentru construirea centrului de date. Potrivit acestora, gigantul tech american negociază deja inclusiv un acord cu o companie minieră locală pentru a-și asigura necesarul de energie, lucru confirmat și de procesele-verbale ale consiliului local.

Reprezentanți ai Google și Alphabet Inc., compania sa mamă, au refuzat să comenteze subiectul. Departamentul australian al Apărării nu a oferit niciun comentariu.

Una dintre zonele populate ale insulei, fotografiată din aer, FOTO: Shutterstock

Jocuri de război pe o insulă minusculă din Oceanul Indian

Un recent joc de război teoretic, la care au participat armatele Australiei, Statelor Unite și Japoniei, a evidențiat rolul Insulei Crăciunului ca linie de apărare avansată a Australiei într-un eventual conflict regional – în special avantajele sale pentru lansarea sistemelor de arme fără echipaj.

Bryan Clark, fost strateg al Marinei SUA care a coordonat simulările militare, a spus că amplasarea unui nod avansat de „comandă și control” pe Insula Crăciunului ar fi esențială într-o criză cu China sau cu un alt adversar.

„Centrul de date este menit, în parte, să permită implementarea tipurilor de comandă și control bazate pe inteligență artificială, necesare în viitor – mai ales dacă te bazezi pe sisteme fără echipaj pentru misiuni de supraveghere, de țintire sau chiar de angajament”, a declarat Clark, în prezent cercetător la Hudson Institute, pentru Reuters.

Potrivit acestuia, cablurile submarine oferă o lățime de bandă mai mare și o fiabilitate superioară față de sateliți, deoarece, într-o criză, se așteaptă ca China să bruieze comunicațiile prin satelit sau rețeaua Starlink operată de compania SpaceX a lui Elon Musk.

„Dacă ai un centru de date pe Insula Crăciunului, poți face o mare parte din asta prin infrastructura cloud”, afirmă Clark.

Google vrea să construiască un cablu submarin care să lege Insula Crăciunului de Australia

Departamentul australian al Apărării a încheiat în iulie un acord pe trei ani cu Google pentru servicii de cloud. Armata britanică a anunțat recent un acord similar, care, spun oficialii de la Londra, va îmbunătăți schimbul de informații cu Statele Unite.

Luna trecută, Google a solicitat aprobări de mediu în Australia pentru construirea primului cablu submarin care să conecteze Insula Crăciunului de orașul Darwin din nordul Australiei, unde o unitate a Pușcașilor Marini americani este dislocat timp de șase luni pe an.

Documentele arată că legătura prin cablu cu Darwin urmează să fie instalată de compania americană SubCom. Reuters a relatat anterior că SubCom, contractorul exclusiv de cabluri submarine al armatei SUA, a conectat deja baza militară americano-britanică Diego Garcia din Oceanul Indian la un cablu care se întinde de la Australia până în Oman.