Gordon Ramsay a dezvăluit lucrul care l-a făcut mai fericit decât câștigarea primei stele Michelin și își arată o altă față într-un nou serial Netflix

Celebrul bucătar Gordon Ramsay, cunoscut pentru accesele sale de furie, își arată latura vulnerabilă în noul său serial documentar de pe Netflix. El a lăcrimat de mai multe ori în timp ce vorbea despre soția sa, Tana, și despre cei șase copii ai lor, precum și despre relația tensionată cu tatăl său abuziv, Gordon Sr, relatează revista Variety.

„Being Gordon Ramsay” (Eu sunt Gordon Ramsay) documentează cel mai ambițios proiect din cariera sa de aproape 30 de ani: un complex cu cinci restaurante și o școală culinară, situat în vârful unui zgârie-nori emblematic din Londra.

Printre altele, Ramsay a lăsat de înțeles cât se poate de clar, într-un interviu acordat Variety cu ocazia lansării serialului, că tatăl său nu i-a apreciat niciodată preocupările culinare. El a murit în 1997, în urma unui atac de cord suferit la 53 de ani, chiar când fiul său era pe punctul de a lansa ceea ce avea să devină vastul său imperiu de restaurante, ospitalitate și media.

Ramsay senior a fost un muzician aspirant. „Am crescut urmărindu-mi tatăl încercând să urmeze o carieră în muzică, dar care nu s-a concretizat. Nu a funcționat pentru el”, a declarat Ramsay pentru Variety.

Cum l-a marcat copilăria pe Gordon Ramsay

Aceste visuri neîmplinite au dus la o copilărie instabilă. „Căram echipamentele acelea [muzicale] în și din baruri, prin Glasgow, unde cânta pentru 60, 70 de dolari pe noapte. Apoi dispărea la Nashville. Veneau toți recuperatorii la ușă, iar mama mea răspundea plângând, pentru că oamenii o urmăreau pentru banii pe care tata li-i datora”, își amintește Ramsay.

El a mai vorbit și anterior despre abuzurile emoționale și fizice ale tatălui său asupra lui, a mamei sale și a fraților săi, în memoriile publicate în „Humble Pie”, în 2006.

„Nu știu dacă era interesat de ceea ce făceam eu (…) Nu am apucat niciodată să gătesc pentru el și cred că, în multe privințe, m-am resemnat cu asta. Poate că e un lucru bun. Cred că lucrurile se întâmplă cu un motiv, iar faptul că el nu a stat la masă, răsfățat și îngrijit în restaurantul meu – nu știu dacă ar fi putut suporta asta -, dacă e să fiu sincer”, a mai povestit pentru Variety Gordon Ramsay, acum în vârstă de 59 de ani.

Despre prima stea Michelin și despre mama sa

Mama sa, Helen, în schimb, „este una dintre cele mai importante femei din viața mea”, a subliniat Ramsay.

„Întotdeauna am fost băiatul mamei. Am câștigat prima mea stea Michelin cu ani în urmă și i-am spus Tanei: «Uite, mi-e rușine. Mama stă într-un bloc turn, într-un apartament modest, și abia își permite să plătească chiria. O să fac acest împrumut». Mama avea probabil 19 ani când m-a avut. Era aproape de a împlini 50 de ani și nu deținuse niciodată o proprietate”, a spus acesta.

Pentru a schimba lucrurile, Ramsay i-a cumpărat o casă cu trei dormitoare. „Pentru mine, asta a fost mai important decât câștigarea primei mele stele Michelin, pentru că mama vorbea mereu despre a avea propria casă, propriul dormitor, propria baie, o grădină în spate, toate plantele, ornamentele și tot ce își dorea”, a spus celebrul bucătar.

Ramsay, care va împlini 60 de ani în noiembrie, a declarat în interviul pentru Variety că se simte vinovat pentru că a pus cariera înaintea Tanei și a timpului petrecut cu cei mai mari copii ai săi: Megan, gemenii dizigoți Holly și Jack, și Tilly. Serialul Netflix cu 6 episoade îl arată răsfățându-i pe băieții lor mai mici, Oscar, de 7 ani, și Jesse, de 2 ani.

„Vreau să fiu pentru familia mea tatăl pe care eu nu l-am avut în copilărie”, a spus el. „Sunt opusul. Tot ce am trăit și am văzut în copilărie, eu sunt opusul. Până în ziua de azi nu m-am plimbat niciodată prin sala de mese cu un pahar de șampanie în mână, făcând glume și bând cu clienții. Nu fac asta”, a subliniat Gordon Ramsay.

Serialul documentar „Being Gordon Ramsay” a avut premiera pe Netflix în 18 februarie.