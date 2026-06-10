Gorenje revine ca sponsor al FIFA World Cup 2026™ și își consolidează prezența în ecosistemul sportului globa

Gorenje continuă să își consolideze relația cu fotbalul global și revine, pentru a doua oară, în calitate de sponsor al FIFA World Cup 2026™. Noua colaborare confirmă prezența constantă a brandului în cadrul competițiilor FIFA și reflectă angajamentul său pe termen lung față de sportul de performanță.

Parteneriatul se înscrie în strategia Gorenje de asociere cu evenimente sportive internaționale de anvergură, cu impact global și cu o audiență extinsă. Prin această colaborare, brandul își întărește vizibilitatea pe piețele internaționale și își consolidează poziționarea în raport cu valori precum performanța, excelența, ambiția și progresul continuu.

FIFA World Cup 2026™, o ediție cu format extins și acoperire globală

FIFA World Cup 2026™ va reuni cele mai bune echipe naționale din lume, de pe toate continentele, fiind cea mai prestigioasă competiție din fotbalul internațional. Turneul va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, și va marca prima ediție a Campionatului Mondial organizată de trei țări.

Competiția va avea un format extins, conceput pentru a atrage un public global și mai numeros. În acest context, Gorenje se alătură din nou ecosistemului FIFA, și își consolidează vizibilitatea pe piețele internaționale, conectându-se cu milioane de fani din întreaga lume.

Această colaborare reafirmă angajamentul pe termen lung al Gorenje față de sportul global și asocierea brandului cu evenimente care celebrează atât competiția, cât și unitatea transculturală. Prin alinierea cu un turneu de o asemenea amploare și relevanță globală, Gorenje continuă să se poziționeze alături de valorile sportului de performanță: excelență, ambiție și progres continuu.

Gorenje se dedică simplificării vieții de zi cu zi, iar în cadrul acestui parteneriat atenția brandului rămâne asupra categoriei aparatelor de răcire. Compania își aduce astfel expertiza în refrigerare și răcire mai aproape de consumatori și de experiența fanilor care urmăresc competițiile sportive de acasă.

Aparatele de răcire Gorenje sunt concepute pentru a susține confortul zilnic în timpul celor mai intense momente sportive și combină performanța cu inovația. Frigiderele Gorenje sunt optimizate pentru eficiență energetică, contribuind la reducerea consumului în gospodării, în timp ce mențin condiții optime pentru păstrarea alimentelor.

Aparatele de aer condiționat Gorenje sunt echipate cu Electricity Usage Monitor, o funcție care permite utilizatorilor să urmărească nivelul consumului de energie și să gestioneze costurile. De asemenea, aparatul de gheață poate produce până la 12 kg de gheață pe zi, asigurând o rezervă constantă pentru băuturile servite în timpul meciurilor și al întâlnirilor cu prietenii.

Fie că este vorba despre păstrarea băuturilor la temperatura potrivită în serile de meci sau despre menținerea prospețimii alimentelor pentru familie și prieteni, aparatele Gorenje sunt concepute pentru gospodăriile moderne. Acestea oferă performanță fiabilă și soluții inovatoare care asigură confortul de zi cu zi, inclusiv în timpul celor mai intense momente fotbalistice.

„Reînnoirea parteneriatului cu turneul FIFA reprezintă un moment important pentru Gorenje. Fotbalul este un limbaj global care aduce oamenii împreună, iar acest parteneriat ne permite să arătăm modul în care tehnologiile noastre de răcire susțin confortul, eficiența și viața de zi cu zi în gospodăriile din întreaga lume”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager: România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Activări comerciale adaptate piețelor locale

Cooperarea va include activități promoționale adaptate fiecărei piețe, cu scopul de a conecta interesul pentru fotbal cu portofoliul Gorenje de aparate de răcire. În perioada FIFA World Cup 2026™, fanii vor avea acces la oferte exclusive și activări de campanie concepute pentru a îmbunătăți experiența de acasă.

Aceste inițiative urmăresc să susțină momentele petrecute împreună, întâlnirile din zilele de meci și celebrările alături de familie și prieteni, într-un context în care marile competiții sportive sunt urmărite tot mai mult și din casele fanilor.

Continuitate în parteneriatele sportive internaționale

Gorenje are o tradiție îndelungată în susținerea marilor evenimente sportive internaționale și a echipelor de top. Implicarea continuă în competițiile FIFA și în ecosistemul FIFA World Cup 2026™ se adaugă colaborărilor anterioare cu UEFA EURO 2024™, EHF EURO și EHF Champions League.

Pe lângă parteneriatele globale din fotbal, Gorenje își consolidează comunicarea de brand și prin intermediul unui ambasador sportiv, legenda fotbalului Luka Modrić. Asocierea cu un nume important al fotbalului internațional susține poziționarea brandului în zona performanței, dedicării și echilibrului.

Prin aceste parteneriate, Gorenje își consolidează constant prezența globală de brand și rămâne aproape de valorile sale fundamentale: inovație, calitate, sustenabilitate și dorința continuă de îmbunătățire.

Articol susținut de Gorenje