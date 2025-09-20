Gorzo, la MARe – O aventură a desenului în materiale și cu ustensile neconvenționale / galerie foto

Dumitru Gorzo este primul artist român care are un solo show la MARe/ Muzeul de Artă Recentă din București, aceasta fiind și prima expoziție ce ocupă deopotrivă interiorul și exteriorul muzeului, cu lucrări noi realizate special.

Expoziția „Vrea cineva să fie eu?” poate fi vizitată între 18 septembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. În această perioadă, Dumitru Gorzo își va muta, trei zile pe săptămână, atelierul la subsolul MARe, care poate fi vizitat.

Curatori sunt Gregory Lang și Dan Popescu.

