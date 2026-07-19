Grădinile din Monaco, muzeu de sculptură în aer liber 

Pentru al șaptelea an, Artcurial a transformat Principatul Monaco într-un muzeu de sculptură în aer liber, deschis publicului până în 7 septembrie. În grădinile de aici sunt amplasate sculpturi de mari dimensiuni realizate de unii dintre cei mai importanți creatori postbelici, între care César, Arnaldo Pomodoro și Niki de Saint Phalle.

César, în prim-plan

Unul dintre punctele centrale ale ediției din 2026 a Monaco Sculptures îl constituie opera lui César (1821 – 1998), sculptor francez de referință al perioadei postbelice, care este reprezentat prin șase lucrări ce reflectă amploarea și diversitatea creației sale.

Piesa de rezistență a acestui ansamblu este „Pouce” (1965 – 1988, turnată în 2020), un deget mare uriaș din bronz, cu o înălțime de aproximativ 3,3 metri. Fiind unul dintre cele mai cunoscute motive ale artistului, opera provine dintr-o comandă a galeristului parizian Claude Bernard din 1965 pentru expoziția „La Main, de Rodin à Picasso”.

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