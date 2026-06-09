Grădinițe și școli de stat deschise în București în această vară. Condiții de înscriere și locuri disponibile în fiecare sector

Înscrierile pentru programele organizate de primăriile de sector se fac online și au prioritate copiii care au frecventat deja o unitate de învățământ din sectorul respectiv. FOTO: Shutterstock

În timp ce preșcolarii și elevii au aproape trei luni libere în timpul verii, concediile părinților acoperă doar o mică parte din vacanță, iar acest lucru pune multe familii în dificultate. Programe precum „Grădinița de Vară” și „Școala de Vară” sunt soluții, mai ales pentru copiii care nu pot merge în tabere sau nu pot sta cu bunicii sau bonele pe perioada verii.

În vara lui 2026, primăriile de sector organizează programe speciale pentru preșcolari și școlari în unitățile de învățământ de stat. Majoritatea acestora sunt gratuite sau presupun doar plata mesei.

Înscrierile pentru programele organizate de primăriile de sector se fac online și au prioritate copiii care au frecventat deja o unitate de învățământ din sectorul respectiv. În multe cazuri, părinții trebuie să demonstreze că sunt angajați și că au nevoie de supravegherea copilului pe perioada verii. Locurile sunt limitate și se ocupă rapid, motiv pentru care este recomandat să urmăriți constant site-ul primăriei de sector și anunțurile unităților de învățământ.

Sectorul 1. Peste 5.400 de locuri în programele „Grădinița de Vacanță” și „Școala de Vară”

Primăria Sectorului 1 continuă și în vara lui 2026 programele „Grădinița de Vacanță” și „Școala de Vară”, destinate copiilor de grădiniță și elevilor din ciclul primar. Programele sunt gândite ca o soluție pentru părinții care lucrează în perioada vacanței mari și au nevoie de un cadru organizat în care copiii să fie supravegheați și implicați în activități educative și recreative. Activitățile se desfășoară în unitățile de învățământ de stat participante, în perioada 1 iulie – 31 august 2026, între orele 08:00 și 17:30.

Cine poate participa. Pot fi înscriși copiii care îndeplinesc cel puțin una din mai multe condiții.

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