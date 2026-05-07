Gradul de absorbție al PNRR în Sănătate este de 66%, cu mai puțin de 4 luni înainte de încheierea programului / Care spital nu va fi gata la timp

Gradul de absorbție a finanțării PNRR în domeniul Sănătății este de 66%, cu mai puțin de 4 luni înainte de încheierea programului, a anunțat joi ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, într-o conferință de presă. Pentru proiectele care nu vor putea fi finalizate până la 31 august, când PNRR se încheie, se caută soluții de finanțare din alte programe cu fonduri europene, a explicat oficialul.

În total, la capitolul Sănătate al PNRR, programul de finanțări europene pentru relansarea economică post-pandemică, există 1.842 de contracte de finanțare pe două componente: sănătate și transformare digitală.

„Bugetul total al PNRR pe aceste investiții este de 7,23 miliarde de lei, din care plăți la zi eligibile sunt 4,75 de miliarde lei. Gradul de absorbție la zi, facturi plătite, este de 66%”, arată ministrul interimar al Sănătății.

„Este un procent semnificativ dar care, în perioada următoare, până la sfârșitul lunii august, trebuie crescută absorbția, acolo unde se poate, la 100%”, spune Cseke Attila.

„Cel mai important obiectiv” al mandatului său de ministru interimar, a adăugat acesta, este „să reușim să finalizăm cât mai multe din aceste investiții. Un deziderat important este urgentarea plăților. La sfârșitul lunii mai va avea loc ultima «așezare» a PNRR cu Comisia Europeană.”

Spitalul care nu va fi gata cu bani din PNRR

Dintre cele 8 spitale sau noi corpuri de clădire ale unor spitale care sunt construite cu finanțare din PNRR, unul nu va putea fi gata până la data de 31 august și va avea nevoie de finanțare din alte surse, spune ministrul interimar: este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța, unde se construiește un nou corp de clădire, un departament sănătatea mamei și copilului, cu bani din PNRR.

Acolo, termenul asumat de constructor este februarie 2027, spune Cseke Attila. „Am discutat cu domnul Pîslaru (ministrul Fondurilor europene – n.red.), încercăm să găsim o altă posibilitate de finanțare a acestei investiții din alte fonduri europene.”

Spitalele pentru care „există perspective bune”

Sunt însă și proiecte care „sunt în graficul de realizare, în sensul în care ”pentru ca acestea să se realizeze în contractul de finanțare”, spune ministrul interimar al Sănătății.

Acestea sunt:

Spitalul „Agrippa Ionescu” din Balotești, cunoscut ca Spitalul SRI (modernizarea infrastructurii) – stadiu 75%.

Spitalul Județean Bistrița – primul corp de clădire a fost inaugurat, urmează inaugurarea corpului 2, unde stadiul construcției este de 92%, iar termenul asumat de constructor este finalul lunii iunie.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou) – stadiu 96, se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul lunii iunie.

Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Stefan Odobleja” din Craiova (pavilion de medicină operațională, politraumă) – stadiul este 98,5%, se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul lunii iunie.

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu (pavilion nou, bloc chirurgical politraumă) – stadiul este 83%, dar ministrul interimar al Sănătății este optimist și spune că va fi finalizat până la 31 august.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București (centru de diagnostic și tratament al tuberculozei) – stadiul este la 75%. „Termenul de finalizare va fi respectat, 31 august.”

Institutul de Urgență Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș (construire centru chirurgical cardiovascular) – stadiul construcției este în prezent de 65%, dar Cseke Attila spune că „graficul de execuție va fi respectat”.

În schimb, în cazul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța (construire corp nou, departament sănătatea mamei și copilului), investiția din PNRR „nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea Programului Sănătate din PNRR”. Ministrul interimar al Sănătății spune că, împreună cu ministrul Fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, „încercăm să găsim o altă posibilitate de finanțare a acestei investiții din alte fonduri europene”.

Digitalizarea în sănătate: 42 de spitale cu stadiu de implementare zero

În ceea ce privește digitalizarea în sănătate finanțată din PNRR, în cazul a 60 de instituții de sănătate publică – servicii de ambulanță, institute de medicină legală și direcții de sănătate publică – proiectul de digitalizare din PNRR va fi finalizat.

În schimb, în ceea ce privește digitalizarea a 200 de spitale, inițial au fost încheiate contracte pentru 210, iar în prezent sunt în derulare 208, spune Cseke Attila. Dintre acestea, 67 de proiecte sunt finalizate, 38 au stadiul de peste 60%, 62 au stadiu sub 60%, iar 42 de proiecte sunt cu stadiu de implementare zero.

„Pentru a nu fi penalizați la finalul programului PNRR pentru nerealizarea țintei asumate de 200 de spitale digitalizate, propunerea noastră către Comisie va fi aceea de a diminua indicatorul pe grant la 100 de spitale, care poate fi realizat.”