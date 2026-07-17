Grămezi de gunoaie și alge. Cum arată Dâmbovița, aproape de centrul Bucureștiului / Explicația autorităților 

Dâmbovița este plină de alge, sticle de plastic, dar și bucăți de lemn, vizavi de Parcul Natural Văcărești, în zona intersecției cu Șoseaua Mihai Bravu. Dar asta este un efect au lucrărilor de la Pasajul Unirii, precum și a temperaturilor ridicate, spun reprezentanții Apelor Române pentu HotNews.

Imaginile au fost surprinse, vineri, de un cititor HotNews. Sunt grămezi de gunoaie și râul este pe alocuri acoperit doar cu alge. Rațele stau pe bucăți de lemn care plutesc în râu.

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De ce arată zona în acest hal? Reprezentanții Apelor Române, instituția responsabilă de administrarea și amenajarea râului, spun că există explicații pentru apariția algelor: temperaturile prea ridicate.

„Debitele scăzute de pe râul Dâmbovița, corelate cu temperaturile ridicate din această perioadă favorizează amplificarea fenomenului de înflorire algală. Echipele Apelor Române prin Sistemul de Gospodărire a Apelor București-Ilfov vor interveni cu utilajul din dotare în cel mai scurt timp în vederea curățării zonei respective”, a declarat Ana-Maria Agiu, specialist relații publice Administrația Națională ”Apele Române”.

Debitul scăzut este o urmare directă a lucrărilor de reabilitare de la Planșeul Unirii, care au început în iunie 2025.

Mai exact, pe durata lucrărilor, debitul râului Dâmbovița este deviat și redus controlat în zona Pieței Unirii pentru a permite constructorului să lucreze. Termenul de finalizare este finalul acestui an, după cum a anunțat Primăria Sectorului 4.

Când a fost ultima oară curățată zona

În ceea ce privește gunoiul, reprezentanții instituției spun că ultima curățare a zonei a avut loc la începutul lunii iunie, dar oamenii aruncă deșeuri în apă.

„Astăzi-mâine se încearcă intervenția cu o barcă pentru ridicarea PET-urilor, iar într-un interval de maxim 2-3 saptămâni se va curăța partea grosieră pentru că necesită intervenția unui utilaj de mare tonaj”, a declarat Ana-Maria Agiu.

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