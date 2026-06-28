Grant, primul cartier muncitoresc din București, ridicat pentru angajații Manufacturii de Tutun „Belvedere”. Istoria străveche și riscul prezent

Cartierul Grant, cel cu nume britanic, are o istorie străveche și și-a luat denumirea de la diplomatul Effingham Grant.

Englezul a fost căsătorit cu Zoe Racoviță, nepoată și moștenitoare a moșiei Belvedere, care-a aparținut boierului cărturar Dinicu Golescu, Mare Logofăt al Țării Românești.

Un personaj cu totul aparte, englezul Effingham Grant s-a îndrăgostit de București și s-a însurat cu românca Zoe cea bogată.

Din 1837, îl aflăm pe Effingham Grant angajat secretar la Foreign Office. Diplomatul cunoștea limbile franceză, germană, italiană, greacă și română.

Effingham Grant, în calitate de locțiitor al consulului britanic în Țara Românească a susținut cauza pașoptiștilor și s-a căsătorit cu Zoe Racoviță, la 28 octombrie 1850, prin două ceremonii, una ortodoxă și una la biserica anglicană. În anul 1859, Grant s-a retras din diplomație și a rămas în București.

Citește, pe B365.ro, istoria unui cartier care poartă numele omului ce-a dăruit orașului și cel mai faimos pod al său.