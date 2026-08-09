Granturi IMM de 200.000-3 milioane EUR pentru tehnologii avansate: „Nu firma este neapărat cea care face diferența, ci ideea”

Dincolo de condițiile de eligibilitate, diferența dintre un proiect câștigător și unul care nu va obține finanțare nu va fi făcută de firma aplicantă în sine, ci de ideea tehnologică pe care antreprenorul o propune la finanțare, în cadrul apelului de proiecte prin care IMM-urile românești vor putea obține granturi de câte 200.000-3 milioane EUR pentru dezvoltarea de tehnologii înalte – consideră consultantul Răzvan Gălățan.

La webinarul StartupCafe dedicat Acțiunii 2.1– Dezvoltarea de noi servicii/ aplicații/ produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate, din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027, consultantul Răzvan Gălățan a explicat criteriile de eligibilitate și grila de punctaj.

„Nu firma este neapărat cea care face diferența, ci ideea. Dacă nu avem o firmă, putem înființa o firmă și să aplicăm cu ea. Nu firma ne dă șanse mai mari sau mai mici, ci ideea, echipa pe care o avem, sectorul sau sectoarele cărora ne adresăm, dacă (ideea – n.r) e inovativă la nivel național sau internațional. Deci e un pic diferit față de celelalte programe, care îți punctează active supra datorii, rentabilitate și așa mai departe. Aici totul ține de calitatea ideii, calitatea echipei, calitatea proiectului”, a spus directorul operațional al Goodwill Consulting.

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