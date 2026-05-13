Grawe contestă cea mai mare amendă RCA din acest an. Cum răspunde acuzației ASF că a subevaluat necesarul de fonduri pentru plata daunelor

„Referitor la observațiile ASF privind nivelul rezervelor de daună analizate la jumătatea anului trecut, aspectele semnalate au fost corectate și sunt reflectate în situațiile financiare aferente anului 2025.”, au precizat miercuri pentru HotNews oficialii Grawe. Compania a atacat în instanță marți, 12 mai, decizia ASF prin care a fost amendată cu peste 530.000 de lei, pe motiv că avea un nivel insuficient de rezerve pentru plata daunelor avizate RCA la jumătatea anului trecut.

Amenzi totale de peste 900.000 de lei la Grawe

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis în data de 8 aprilie să aplice o amendă de 534.200 de lei către Grawe „pentru neadecvarea mecanismelor de control intern, inclusiv în ceea ce privește procesele de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare și raportare a riscurilor și pentru constituirea la data de 30.06.2025 a unui nivel insuficient al rezervei de daune avizate RCA”.

Rezervele de daune avizate RCA, numite tehnic (RBNS – Reported But Not Settled), se creează pentru acele daune deja raportate asigurătorului, dar încă neplătite / nesoluționate complet.

Când are loc un accident și victima depune o cerere de despăgubire, asigurătorul creează o rezervă. Aceasta este o sumă de bani „blocată” în contabilitate, estimată să acopere costul total al reparațiilor sau al vătămărilor corporale pentru acel dosar specific. Dacă acest nivel a fost insuficient înseamnă că fondurile estimate inițial nu au fost de ajuns pentru acoperirea plății daunelor și asigurătorul a trebuit să aloce ulterior alți bani pentru plata acestora.

Dincolo de sancționarea societății, au mai fost amendați încă trei oameni din conducerea Grawe și alți trei cu funcții în administrarea daunelor, actuariat și proceduri de conformitate în cadrul companiei:

Monica Spătaru, vicepreședinte directorat: 132.600 de lei

Dragoș Călin, președinte directorat: 100.400 de lei

Voicu Cristian, membru directorat: 100.400 de lei

Căescu Liviu Ciprian, funcție critică daune: 20.200 de lei

Onofriesei Mihaela Andreea, funcție cheie actuariat: 12.500 de lei

Andreea Balint, funcție cheie conformitate: 12.500 de lei

ASF a precizat, la solicitarea HotNews, că a aplicat aceste amenzi „pentru deficiențe în guvernanța și managementul riscului, care au afectat și activitatea de administrare a daunelor RCA”.

„Cele constatate au avut legătură cu eficiența unor procese precum și cu comportamentul unor persoane și nu cu situația financiară a companiei.”, au mai precizat pentru HotNews oficialii ASF.

Grawe contestă amenda de 534.200 de lei

În replică, Grawe a deschis marți, 12 iunie, două procese la Curtea de Apel prin care contestă sancțiunile aplicate în data de 8 aprilie de ASF.

Într-un dosar cere „anularea deciziei 379/08.04.2026”, iar în alt dosar cere „anularea deciziei 381/08.04.2026”.

Decizia 379/08.04.2026 este cea prin care Grawe a fost amendată cu 534.200 de lei, potrivit informațiilor transmise anterior de ASF la solicitarea HotNews.

Sursa: Date transmise HotNews de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Decizia 381/08.04.2026 este cea prin care Grawe a primit un avertisment scris „pentru anumite aspecte neconforme ce țin de politicile și procedurilor interne și cele de raportare prevăzute de legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, au precizat pentru HotNews oficialii ASF.

Reacția Grawe, după ce a atacat amenda de la ASF

Contactați miercuri pentru un punct de vedere, oficialii Grawe au precizat că „nu comentează aspecte care fac obiectul unor proceduri aflate în desfășurare.”

„Referitor la observațiile ASF privind nivelul rezervelor de daună analizate la jumătatea anului trecut, așa cum am precizat, aspectele semnalate au fost corectate și sunt reflectate în situațiile financiare aferente anului 2025. Compania își menține angajamentul pe termen lung față de clienți și parteneri, susținut de stabilitatea financiară și de investițiile realizate constant de acționari de-a lungul timpului.”, a mai precizat asigurătorul.

Grawe România se afla pe locul patru în topul celor mai mari asigurători RCA, în funcție de veniturile din asigurările auto, la sfârșitul anului trecut, după Groupama, Allianz-Țiriac și Axeria Iard (din Franța), arată cele mai recente date ASF.