Premieră în piața RCA: Un asigurător supravegheat în Franța a urcat în top 3 din România. Cât au crescut prețurile RCA anul trecut

Prețurile RCA au crescut în medie anul trecut cu 5% pentru persoanele fizice și cu 8% la persoane juridice, arată datele prezentate joi de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În premieră, un asigurător francez, Axeria Iard, care vinde RCA în România pe baza pașaportului european, fiind supravegheat de autoritatea de supraveghere din Franța, a depășit Grawe și a urcat pe locul trei în piață după Groupama și Allianz-Țiriac Asigurări.

„Aproape 800.000 de proprietari de mașini aveau asigurare RCA la Axeria anul trecut”, au precizat joi pentru HotNews surse din ASF.

Numărul de contracte RCA încheiate de toate societățile de asigurare ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României a fost de circa 9,6 milioane de contracte în 2025, în creștere cu aproximativ 5% față de 2024 (9,2 milioane), se menționează în raportul ASF.

Schimbări în topul RCA din România

La 31 decembrie 2025, șapte asigurători erau autorizați de ASF să desfășoare activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări, Asirom Vienna Insurance Group (VIG), Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig VIG.

Trei asiguratori RCA, supravegheați în alte țări, nu de către ASF

Pe piața RCA din România, își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire (FOE – freedom of establishment) și trei sucursale: Axeria IARD (Franța), Hellas Direct (Cipru) și Interamerican Hellenic Insurance Company (Grecia).

Aceste trei societăți sunt autorizate și supravegheate de autoritățile din țările de origine, nu de către ASF, și sunt obligate să deschidă câte o sucursală în România.

Sucursala Axeria Iard și-a început activitatea pe piața RCA în cursul trimestrului IV 2021.

Aceasta a înregistrat un volum al primelor brute subscrise pentru RCA de aproximativ 1,2 miliarde lei în anul 2025, ceea ce înseamnă 10,7% din totalul primelor brute subscrise pentru acest segment.

Sucursala Hellas Direct (HD Insurance) a intrat pe segmentul RCA din România la finalul anului 2022. În anul 2025, HD Insurance a înregistrat un volum de prime brute subscrise de circa 831 milioane lei (7,7% din piața RCA din România).

Sucursala Interamerican a intrat pe piața RCA din România în cursul lunii iulie 2025, prin brandul digital de asigurări Anytime, subscriind prime brute în valoare de 1,6 milioane lei în semestrul II 2025.

Trei companii au peste 54% din piața RCA

Gradul de concentrare se menține ridicat pentru primii asigurători din top și în anul 2025, astfel că primele 3 societăți de asigurare cumulau peste 54% din portofoliul de asigurări RCA din România.

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS) s-a situat la 10,9 miliarde lei în anul 2025, în creștere cu aproximativ 9% comparativ cu anul precedent.

Prima medie RCA a crescut la 1.346 lei în 2025

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.346 lei în anul 2025, în creștere cu 6% comparativ cu 2024.

Prima medie RCA anualizată a crescut cu 5% până la 1.111 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu 8% până la până la 2.191 de lei pentru persoanele juridice.

Veniturile și despăgubiri plătite în asigurări

Pe ansamblul întregii piețe de asigurări (inclusiv asigurări de viață), veniturile din primele brute subscrise au ajuns la aproximativ 25,8 miliarde lei, în creștere cu 10% față de anul anterior, dinamica fiind susținută în principal de avansul de 11% al societăților autorizate de ASF, în timp ce sucursalele au consemnat o creștere de 7%.

Segmentul asigurărilor generale a rămas dominant, cu o pondere de 80% din totalul primelor brute subscrise. În acest context, asigurările RCA au continuat să joace un rol central, volumul primelor aferente acestui segment ajungând la aproximativ 10,9 miliarde lei, în creștere cu 9% față de 2024.

Pe partea de despăgubiri, volumul total al indemnizațiilor brute plătite s-a situat la circa 12,3 miliarde lei, în creștere cu 16%, reflectând atât dinamica portofoliilor, cât și presiunile din zona daunelor, în special pe segmentul asigurărilor generale, care concentrează 83% din totalul plăților.

Topul brokerilor de asigurare

Distribuția produselor de asigurare a rămas puternic dependentă de brokeri, care au intermediat aproximativ 68% din volumul total al primelor brute subscrise, respectiv 17,6 miliarde lei, în creștere cu 9%.

Gradul de intermediere se menține ridicat pe segmentul asigurărilor generale, la 82%, în timp ce pentru asigurările de viață rămâne semnificativ mai redus, la 13%.